Aave und Co. führen DeFi-Rallye an: Starke Zuwächse bei Top-Tokens

Nach dem starken Verlust zum Wochenbeginn konnte sich der Kryptomarkt in der zweiten Wochenhälfte gut erholen - und diesmal stehen nicht nur Bitcoin und Ethereum unter Betrachtung. Während die Leitwährung bei 100.000 Dollar stabil bleibt und ETH Richtung 4.000 Dollar schielt, feiern DeFi-Token ein riesiges Comeback. Aave, DYDX und Uniswap gehören zu den Top-Performern und zeigen, dass der Markt wieder breiter wird.

DeFi feiert sein Comeback

Die Zahlen lügen nicht: Aave ist diese Woche um satte 43 Prozent gestiegen, DYDX legte 22 Prozent zu, UNI brachte 16 Prozent aufs Parkett, und selbst LINK kletterte um 14 Prozent. Der DeFi-Sektor hat damit eine fast schon vergessene Stärke zurückgewonnen. Die Marktkapitalisierung der Bluechip-DeFi-Token hat sich fast verdoppelt und kratzt jetzt an der 20-Milliarden-Dollar-Marke. Nach dem Hype um Memecoins und alte Layer-1-Projekte rücken DeFi-Protokolle wieder ins Rampenlicht - und das mit Recht.

AAve mit 40 Prozent Steigerung in der letzten Woche, Quelle: https://coinmarketcap.com/currencies/aave/

Mit einer Total Value Locked (TVL) von 21,2 Milliarden Dollar erreicht das Projekt neue Rekordwerte. Damit dominiert Aave die DeFi-Lending-Szene mit einem Marktanteil von 45 Prozent - solche Zahlen gab es zuletzt 2021.

Und Aave ruht sich nicht auf seinen Erfolgen aus. Diese Woche wurde Version 3.3 angekündigt, ein Upgrade, das Problemkredite besser managen und den Liquidationsprozess schlanker machen soll. Außerdem wird "Umbrella" integriert, ein automatisiertes System zum Schutz vor ausgefallenen Schulden. Damit zeigt Aave, dass es nicht nur auf Wachstum setzt, sondern auch auf Stabilität und Sicherheit.

Renditen locken Anleger

Ein weiterer Grund, warum DeFi gerade sehr beliebt ist: Die Zinsen für Stablecoin-Darlehen sind enorm am Steigen. Aktuell gibt es auf Aave Renditen von über 10 Prozent, in Spitzenzeiten sogar bis zu 40 Prozent. Kein Wunder, dass immer mehr Leute ihre WBTC oder WETH hinterlegen und sich Stablecoins leihen. Allein in der letzten Woche flossen 500 Millionen Dollar in Aave - die Renditen sprechen für sich. Als Alternative zur Beleihung verwenden auch viele das Staking, wie etwa beim neuen MemeVault von Crypto All Stars. Das Projekte spezialisiert sich auf vielfältiges Memecoin Staking und bietet dabei ein Blockchain unabhängige Lösung.

DeFi ist zurück, und zwar mit Wucht. Protokolle wie Aave zeigen, wie viel Potenzial im Markt steckt - nicht nur durch Kurssprünge, sondern auch durch echte Innovationen. Aber auch das Staking Modell von Crypto All Stars könnte für viele Anleger interessant sein.

Das neue Multi-Chain-Meme-Coin-Staking-Protokoll hat seit dem Start seines Presales über 15 Millionen Dollar eingesammelt - und das bei noch sieben verbleibenden Tagen, um sich $STARS zu Presale-Preisen zu sichern. Bei diesem Hype könnte das Fenster für Investoren sogar früher schließen, sollte der Token schon bald Ausverkauft sein.

Der Dezember zeigt sich als Hochsaison für Meme-Coins, die allein in den letzten 24 Stunden um 6,6 Prozent zulegten und nun eine Marktkapitalisierung von 136 Milliarden Dollar erreichen. Der Markt profitiert von der allgemeinen Krypto-Rallye, die durch die Wiederwahl von Donald Trump und den Bitcoin-Anstieg über die 100.000-Dollar-Marke befeuert wurde.

Staking mit dem MemeVault

Was macht $STARS so besonders? Das Protokoll bringt Meme-Coin-Fans zusammen und ermöglicht ihnen, ihre Coins egal von welcher Blockchain im MemeVault zu staken und passives Einkommen zu generieren. Unterstützt werden aktuell bekannte Tokens wie Pepe Coin, Dogecoin, Shiba Inu und weitere. Der Clou: Wer zusätzlich zu seinen großen Memecoins $STARS hält, kann seine Belohnungen verdreifachen.

Die Nachfrage zeigt, wie groß das Interesse an einer Plattform ist, die es Meme-Coin-Besitzern ermöglicht, ihre Bestände produktiv einzusetzen. Schon jetzt sind 4,2 Milliarden native $STARS im MemeVault gestaket - fast die Hälfte aller für den Presale verfügbaren Tokens.

Der aktuelle Presale-Preis von $STARS liegt bei 0,0016782 US-Dollar pro Token. Nach Ablauf der verbleibenden sieben Tage wird $STARS an den dezentralen Börsen gelistet, was den Preis nach oben treiben könnte. Dennoch könnte der Token schon vor Ablauf der First ausverkauft sein, wenn die 20 Prozent der für den Vorverkauf reservierten Token vergriffen sind, wird der Vorverkauf beendet.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.