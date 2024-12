Chainlink: Experte wartet massives, neues Allzeithoch

Mit einem Kursplus von rund 18 Prozent in den letzten sieben Tagen ist Chainlink hier der beste Top 20 Coin. Die relative Stärke zeigt sich auch in der wachsenden Bewertung, die LINK mit 17,7 Milliarden US-Dollar auf Marktrang 12 führt. Nun konnte sich Chainlink in einem Monat ungefähr verdoppeln. Dennoch erwarten Experten noch deutlich mehr von LINK. Schließlich wird die Kryptowährung noch rund 47 Prozent unter dem Allzeithoch von 2021 gehandelt. Krypto-Experten gehen jedoch von einem neuen Allzeithoch aus, das die alten Rekordhochs pulverisieren könnte.

Krypto-Experte: "Chainlink ist unterbewertet!" Jetzt LINK kaufen?

Michael van de Poppe sieht beispielsweise Chainlink weiterhin als stark unterbewertet an und betont das enorme Potenzial. Bereits bei einem Preis von 6 US-Dollar empfahl er immer wieder LINK. Heute wird LINK bei etwa 28 US-Dollar gehandelt. Besonders die jüngsten Partnerschaften mit TradFi-Giganten wie Emirates NBD stärken die Position von Chainlink. Zusätzlich wurde bekannt, dass Trumps World Liberty Finance eine Million Dollar in LINK investiert. Momentum und Narrativ scheinen stimmig und sprechen für Chainlink.

Der Krypto-Experte Van de Poppe erwartet nun, dass der bisherige Höchststand von 50 US-Dollar langfristig überboten wird. Chainlinks Rolle als Vermittler zwischen Blockchain-Technologie und der traditionellen Finanzwelt könnte erhebliches Wachstum fördern. Die Kooperationen verdeutlichen das Vertrauen großer Institutionen in die Technologie von Chainlink.

$LINK is such an undervalued gem.



I've said at $6 that it's a lifetime opportunity.



They partnered with Emirates NBD, and Trump's World Liberty Fi is buying $1M in $LINK.



The all-time high at $50 will look very small in the following years. pic.twitter.com/iHLPkN9hIY - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) December 12, 2024

Derweil sieht auch der folgende Analyst bei Chainlink ein massives Potenzial und erwartet einen Anstieg um das 10- bis 15-Fache. Dieser hebt hervor, dass Chainlink die essenzielle Infrastruktur für Banken darstellt, um Blockchain-Technologie in bestehende Plattformen zu integrieren. Besonders betont er die führende Rolle von Chainlink in der nächsten Generation der Sicherheitstechnologien, die von Institutionen wie SWIFT anerkannt wird. Der Analyst sieht Chainlink als unverzichtbar für die Zukunft der Finanzindustrie - dies würde sich auch bald im Preis niederschlagen.

$LINK is an easy 10x-15x. And still UNDERVALUED. Chainlink is THE infrastructure that banks need to integrate blockchain technology onto their current platforms.



We're seeing the next iteration of security and there's no second best. SWIFT, DTCC, Trump family, and all banks… pic.twitter.com/1MDjyLgsmu - SBF | Global Macro Investor (@ProdDesignerSam) December 12, 2024

