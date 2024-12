Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



13.12.2024 / 17:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Horst W. Nachname(n): Garbrecht

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Basler AG

b) LEI

5299006OKY4JQTOWH448

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005102008

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 5.9200 EUR 5251.04 EUR 5.9500 EUR 17.85 EUR 5.9500 EUR 1035.30 EUR 5.9500 EUR 1035.30 EUR 5.9500 EUR 41.65 EUR 5.9500 EUR 946.05 EUR 5.9900 EUR 17.97 EUR 5.9900 EUR 377.37 EUR 5.9900 EUR 53.91 EUR 5.9900 EUR 11.98 EUR 5.9900 EUR 83.86 EUR 5.9500 EUR 612.85 EUR 5.9500 EUR 416.50 EUR 5.9500 EUR 279.65 EUR 5.9500 EUR 1785.00 EUR 5.9500 EUR 1785.00 EUR 6.1100 EUR 9733.23 EUR 6.1100 EUR 6672.12 EUR 6.0800 EUR 10408.96 EUR 6.1100 EUR 2370.68 EUR 6.1100 EUR 611.00 EUR 6.1100 EUR 1386.97 EUR 6.1100 EUR 19423.69 EUR 6.1100 EUR 1289.21 EUR 6.1100 EUR 1118.13 EUR 6.1100 EUR 61.10 EUR 6.1100 EUR 2498.99 EUR 6.1100 EUR 274.95 EUR 6.1100 EUR 452.14 EUR 6.1100 EUR 1716.91 EUR 6.1100 EUR 4160.91 EUR 6.1100 EUR 794.30 EUR 6.1100 EUR 232.18 EUR 6.1100 EUR 1405.30 EUR 6.1100 EUR 867.62 EUR 6.1100 EUR 843.18 EUR 6.1100 EUR 818.74 EUR 6.1100 EUR 953.16 EUR 6.1100 EUR 3250.52 EUR 6.1100 EUR 244.40 EUR 6.1100 EUR 97.76 EUR 6.1100 EUR 800.41 EUR 6.1100 EUR 439.92 EUR 6.1100 EUR 4582.50 EUR 6.1100 EUR 830.96 EUR 6.1100 EUR 452.14 EUR 6.1200 EUR 379.44 EUR 6.1200 EUR 226.44 EUR 6.1200 EUR 1340.28 EUR 6.1200 EUR 813.96 EUR 6.1200 EUR 801.72 EUR 6.2000 EUR 2814.80 EUR 6.2000 EUR 6485.20 EUR 6.2000 EUR 1754.60 EUR 6.2000 EUR 14979.20 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 6.1070 EUR 122139.0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

12.12.2024; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR





