The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.12.2024.Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.12.2024ISIN NameCH1145930991 21Shares AGCH1210548884 21Shares AGCH0514065058 21Shares AGXS2693061819 GraniteShares Financial plcXS2684011997 GraniteShares Financial plcXS2693059839 GraniteShares Financial plcXS2684011641 GraniteShares Financial plcXS2696138150 GraniteShares Financial plcXS2696137772 GraniteShares Financial plcXS2696138077 GraniteShares Financial plcXS2693061900 GraniteShares Financial plcXS2684011211 GraniteShares Financial plc