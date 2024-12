Die Coinbase-Aktie setzt ihren bemerkenswerten Aufwärtstrend an der NASDAQ fort und verzeichnete zuletzt einen Anstieg auf 313,81 USD, was einem Plus von 0,3 Prozent entspricht. Besonders beeindruckend ist die Entwicklung im Jahresvergleich: Vom 52-Wochen-Tief bei 114,52 USD konnte sich das Papier um mehr als 63 Prozent erholen. Die positive Geschäftsentwicklung spiegelt sich auch in den Quartalszahlen wider - im dritten Quartal 2024 erwirtschaftete das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,30 USD und steigerte den Umsatz um knapp 79 Prozent auf 1,21 Milliarden USD.

Experteneinschätzungen bleiben zurückhaltend

Trotz der starken Performance seit Jahresbeginn und der deutlichen Verbesserung der Geschäftszahlen zeigen sich Marktexperten verhalten optimistisch. Die bei Bloomberg geführten Analysten sehen aktuell nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial für die Aktie. Einige Experten raten sogar zum Verkauf der Papiere, nachdem diese nach der anfänglichen Bitcoin-ETF-Euphorie eine deutliche Korrektur durchlaufen hatten.

Anzeige

Coinbase-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Coinbase-Analyse vom 13. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Coinbase-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Coinbase-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Coinbase: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...