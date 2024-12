Die Henkel vz-Aktie verzeichnete am Handelstag eine positive Entwicklung und kletterte im XETRA-Handel auf 85,18 Euro, was einem Zuwachs von 0,6 Prozent entspricht. Das Handelsvolumen belief sich auf 67.194 Aktien, wobei der Titel zwischenzeitlich ein Tageshoch von 85,34 Euro markierte. Bemerkenswert ist die starke Erholung seit dem 52-Wochen-Tief von 66,86 Euro Anfang März, was einer Wertsteigerung von über 21 Prozent entspricht. Der aktuelle Kurs nähert sich dem 52-Wochen-Hoch von 86,92 Euro, das im Dezember erreicht wurde.

Dividenden und Zukunftsaussichten

Für Anleger zeichnet sich eine positive Entwicklung bei der Dividende ab. Nach einer Ausschüttung von 1,85 Euro je Aktie im Jahr 2023 erwarten Marktbeobachter für das laufende Jahr eine Steigerung auf 1,96 Euro. Die Analysten zeigen sich optimistisch und prognostizieren für 2024 einen Gewinn von 5,33 Euro je Aktie. Das durchschnittliche Kursziel wird derzeit bei 85,40 Euro gesehen, was weiteres Potenzial für die Aktie andeutet.

Anzeige