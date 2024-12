Die Progressive Corporation verzeichnet im November 2024 bemerkenswerte Erfolge an der Börse. Der Versicherungsriese konnte seinen Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahr um beachtliche 48 Prozent auf 1,006 Milliarden Dollar steigern. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch im Aktienkurs wider, der an der US-Börse einen deutlichen Anstieg von 4,17 Prozent verzeichnete und auf 252,89 US-Dollar kletterte. Besonders hervorzuheben sind die gestiegenen Prämieneinnahmen, die mit 5,56 Milliarden Dollar das Vorjahresniveau um 18 Prozent übertrafen.

Wachstum in allen Geschäftsbereichen

Die erfreuliche Geschäftsentwicklung zeigt sich auch in der beeindruckenden Ausweitung des Versicherungsbestands. Die Anzahl der Policen stieg konzernweit um 17 Prozent auf 34,7 Millionen. Dabei verzeichnete insbesondere das Privatkundengeschäft im Automobilsektor mit einem Plus von 21 Prozent ein außergewöhnlich starkes Wachstum. Die Combined Ratio verbesserte sich deutlich auf 85,6 Prozent, was die verbesserte operative Effizienz des Unternehmens unterstreicht.

Anzeige