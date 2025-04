Die Volkswagen-Aktie kann sich am Montag dank Traton über ein ordentliches Plus freuen. Hebt das Tochterunternehmen VW jetzt über die Marke von 100 Euro? Die VW-Nutzfahrzeugholding Traton geht nach einem schwachen Jahresauftakt von einer Besserung in der zweiten Jahreshälfte aus. Der Auftragseingang sei in den ersten drei Monaten im Jahresvergleich um 12 Prozent auf 74.300 Fahrzeuge gestiegen, teilte das Unternehmen am Montag in München mit. Die ...

