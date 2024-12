DJ Aktien Schweiz knapp behauptet - Swiss Re klarer Tagessieger

DOW JONES--Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Freitag der überwiegenden Tendenz an den europäischen Börsen angeschlossen und kleine Verluste verzeichnet. Für keinen Rückenwind sorgte der weiter nachgebende Franken, der insbesondere zum Euro Federn ließ, was Exporte Schweizer Unternehmen billiger macht. Am Vortag hatte die überraschend kräftig ausgefallene Zinssenkung der Schweizer Nationalbank gedrückt, nun zeigte der Euro etwas Stärke nach Berichten, wonach von der EZB in nächster Zukunft kein so großer Zinsschritt wie in der Schweiz zu erwarten sei.

Der SMI verlor 0,2 Prozent auf 11.694 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursverlierer und 9 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 15,99 (Donnerstag: 20,22) Millionen Aktien.

Klarer Tagesgewinner waren Swiss Re mit einem Plus von 4,5 Prozent. Im Sog legten Swiss Life ebenso um 0,9 Prozent zu wie Zurich Insurance. Der Rückversicherer Swiss Re hat für das kommende Jahr einen kräftigen Gewinnanstieg in Aussicht gestellt und will auch seine Dividende erhöhen. Das Unternehmen rechnet mit einem Nettogewinn von mehr als 4,4 Milliarden Dollar zu erzielen. Zum Vergleich: Im laufenden Jahr werden 3,0 Milliarden angepeilt. Wenn Swiss Re seine Gewinnziele konsequent umsetze, könne die Aktie die Bewertungslücke zu den Konkurrenten Munich Re und Hannover Rück schließen, kommentierten die Analysten von Vontobel.

Ebenfalls auf der Gewinnerseite befanden sich Kühne & Nagel mit einem Plus von 0,8 Prozent. Hier sorgte eine zuversichtliche Prognose des Konkurrenten Moller Maersk für den Welthandel für Käufe.

Ganz am Ende im SMI rangierten in einer Gegenbewegung Lonza (-2,8%). Die Aktie hatte am Vortag stark zugelegt, angetrieben vom avisierten Ausstieg aus dem Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln.

