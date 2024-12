© Foto: Silas Stein - picture alliance/dpa

Die großen ETFs haben in diesem Jahr wahnsinnig viel Geld eingesammelt. Hier sind die beliebtesten. Den Daten des Beratungsunternehmens ETFGI zufolge haben die ETF-Zuflüsse in den USA in diesem Jahr die Rekordmarke von einer Billion US-Dollar überschritten, wobei die in ETFs investierten Vermögenswerte Ende November mit 10,6 Billionen US-Dollar einen historischen Höchststand erreichten. Der bisherige Rekord wurde im Jahr 2021 aufgestellt, als die ETFs Netto-Zuflüsse von 803,40 Milliarden US-Dollar verzeichneten und die Netto-Neuanlagen sich auf 919,78 Milliarden US-Dollar beliefen. Die fünf größten ETFs im Hinblick auf die Netto-Zuflüsse seit Jahresbeginn laut FactSet: Vanguard S&P 500 ETF …