MÄRKTE USA/Seitwärts Richtung Wochenende

DOW JONES--Nach den Gewinnmitnahmen am Vortag bewegen sich die US-Aktienindizes am Freitagmittag (Ortszeit) seitwärts. Der Dow-Jones-Index gibt um 0,1 Prozent nach auf 43.851 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite liegen ebenfalls wenig verändert, der Nasdaq-100 steigt um 0,5 Prozent. Dazu dürfte der Kurssprung bei Broadcom um gut 20 Prozent beitragen. Der Halbleiterkonzern hat Quartalszahlen oberhalb der Markterwartung vorgelegt und dazu noch eine starke Absatzprognose. Die Nachfrage nach Chips im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz bleibe hoch, kommentieren Marktakteure. Andere Sektorwerte wie Marvell (+8,4%) oder Arm (+3,5%) werden davon mit nach oben gezogen. Nvidia, Intel und AMD liegen dagegen im Minus, möglicherweise weil Anleger innerhalb der Branche die Pferde wechseln.

Weiter intakt ist die Erwartung, dass die US-Notenbank am kommenden Mittwoch die Leitzinsen senkt. Dazu passt, dass die US-Importpreisen für November niedriger ausgefallen sind als gedacht. Der Zinsterminmarkt preist eine Zinssenkung mit einer Wahrscheinlichkeit von 97 Prozent ein.

Am Rentenmarkt steigen die Renditen dennoch weiter, weil nach der Zinssenkung erst einmal mit einem verhaltenerem Zinssenkungszyklus gerechnet wird. Der angekündigte Protektionismus des designierten US-Präsidenten Donald Trump spreche für steigende Inflationsraten, weshalb die US-Notenbank vorsichtig agieren dürfte. Die hat ohnehin auch selbst mehrfach darauf hingewiesen, sich mit Zinssenkungen Zeit lassen zu können.

Der Dollar bewegt sich in der Breite kaum, gibt zum Euro aber etwas nach. Laut einem Kreisebericht will die EZB im laufenden Zyklus zunächst keine großen Zinsschritte wie zuletzt die Schweizerische Notenbank um 50 Basispunkte vornehmen. Der Euro steigt um 0,2 Prozent auf 1,0494 Dollar.

Die gedämpften Zinssenkungserwartungen an Fed und EZB lasten auf dem Goldpreis, die Feinunze verbilligt sich um 0,8 Prozent. Die Erdölpreise ziehen um bis zu 1,6 Prozent an, nachdem US-Finanzministerin Janet Yellen erneut härtere Russland-Sanktionen ins Spiel gebracht hat. Zudem suche Donald Trump nach Möglichkeiten, wie er den Iran am Bau einer Atomwaffe hindern könne. Laut Personen aus seinem Umfeld, sollen dazu auch präventive Luftangriffe gehören. Derlei Maßnahmen gegen die Ölstaaten Russland und Iran könnten das Angebot verknappen, so Marktteilnehmer.

Boeing will Hochlauf des Dreamliners beschleunigen

Boeing legen um 0,8 Prozent zu. Der Flugzeugbauer will 1 Milliarde Dollar in sein Werk in South Carolina investieren, um die Fertigung des 787 Dreamliner zu beschleunigen.

RH schnellen um 15,3 Prozent in die Höhe. Der Heimausstatter schreibt wieder schwarze Zahlen. EVgo ziehen um 3,2 Prozent an. Der Experte für die Aufladung von Elektrofahrzeugen hat eine Kreditfazilität erhalten.

Warner Bros. Discovery kommen etwas zurück um 1,3 Prozent zurück. Am Donnerstag hatte die Nachricht für sehr starke Kursgewinne gesorgt, dass sich das Unternehmen in zwei Geschäftsbereiche umstrukturiert. Der Großhändler Costco Wholesale meldete höhere Quartalsumsätze und berichtete über ausgabefreudigere Kunden. Der Kurs gewinnt 0,9 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 43.851,02 -0,1% -63,10 +16,4% S&P-500 6.043,83 -0,1% -7,42 +26,7% Nasdaq-Comp. 19.872,72 -0,2% -30,12 +32,4% Nasdaq-100 21.702,96 +0,4% 87,69 +29,0% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,23 +3,7 4,19 -19,1 5 Jahre 4,23 +5,6 4,18 23,3 7 Jahre 4,31 +5,4 4,25 33,7 10 Jahre 4,38 +4,8 4,33 49,8 30 Jahre 4,59 +4,9 4,55 62,5 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:08 Do, 17:01 % YTD EUR/USD 1,0496 +0,3% 1,0456 1,0474 -5,0% EUR/JPY 161,36 +1,0% 159,79 159,51 +3,7% EUR/CHF 0,9372 +0,3% 0,9342 0,9309 +1,0% EUR/GBP 0,8313 +0,6% 0,8276 0,8253 -4,2% USD/JPY 153,74 +0,7% 152,82 152,28 +9,1% GBP/USD 1,2625 -0,4% 1,2634 1,2691 -0,8% USD/CNH (Offshore) 7,2803 +0,1% 7,2884 7,2754 +2,2% Bitcoin BTC/USD 101.035,30 +0,5% 99.660,50 102.040,75 +132,0% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,13 70,02 +1,6% +1,11 +1,7% Brent/ICE 74,36 73,41 +1,3% +0,95 +0,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 41,15 42,55 -3,3% -1,40 +11,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.660,75 2.680,91 -0,8% -20,16 +29,0% Silber (Spot) 30,47 30,98 -1,6% -0,51 +28,2% Platin (Spot) 919,78 934,75 -1,6% -14,98 -7,3% Kupfer-Future 4,14 4,20 -1,3% -0,06 +4,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

