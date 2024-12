DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

SPD, Grüne und FDP einigen sich auf Abbau kalter Progression

Die Fraktionen der ehemaligen Ampel-Koalition haben sich auf eine Abschaffung der kalten Steuerprogression und eine Erhöhung des Kindergeldes geeinigt. SPD, Grüne und auch die FDP kündigten ihre Zustimmung an. "Wir haben immer gefordert, dass die hart arbeitende Mitte ein faires Steuersystem verdient - ohne heimliche Steuererhöhungen. Und deshalb bringen wir nun die vollständige Abschaffung der kalten Progression inklusive Minderungszone beim Soli auf den Weg. Zudem erhöhen wir das Kindergeld und entlasten über eine Anhebung des Grund- und Kinderfreibetrags", sagte der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Christoph Meyer. Jetzt liege der Ball bei CDU und SPD. "Wir erwarten eine Zustimmung im Bundesrat statt weiterer sachfremder Blockaden."

Strompreis-Anstieg: Netzagentur prüft Hinweise auf missbräuchliches Verhalten

Nach dem massiven Preisanstieg an der Strombörse geht die Bundesnetzagentur Hinweisen auf missbräuchliches Verhalten nach. Entsprechende Hinweise prüfe man, sagte Behördenchef Klaus Müller der Süddeutschen Zeitung. "Wenn es Anhaltspunkte dafür geben sollte, würden wir weitere Ermittlungen einleiten." Wegen einer so genannten Dunkelflaute waren die Preise in den vergangenen Tagen emporgeschnellt, am Donnerstag erreichten sie in der Spitze 936 Euro je Megawattstunde. Grund war vor allem die sehr geringe Einspeisung von Windstrom.

Union will aktienbasierte "Frühstartrente" für jedes Kind einführen - Magazin

Jeder Sechsjährige soll in Deutschland künftig Depotbesitzer werden. Laut einem Magazinbericht wollen dafür CDU und CSU sorgen, sollten sie die Bundestagswahl gewinnen. Die Union plane dafür eine sogenannte "Frühstartrente", ein staatlich gesponsertes Kapitalmarktdepot für jedes Kind zur Altersvorsorge, berichtete das Magazin Stern. Das gehe aus dem fertigen Text für das Wahlprogramm der Partei hervor. In dem zwischen CDU- und CSU-Führung vereinbarten Wahlprogramm heißt es demnach: "Junge Menschen sollen möglichst früh selbst kapitalgedeckt vorsorgen. Deshalb sollen für jedes Kind vom 6. bis zum 18. Lebensjahr pro Monat 10 Euro in ein kapitalgedecktes und privatwirtschaftlich organisiertes Altersvorsorgedepot eingezahlt werden."

KANADA

3Q Kapazitätsauslastung 79,3%; +0,2 Pkt gg 2Q

USA

Importpreise Nov +0,1% (PROG: -0,2%)

Importpreise ex Öl Nov +0,2% gg Vm

Importpreise für Öl Nov +0,4% gg Vm

