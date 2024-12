Die Nestlé-Aktie zeigte am Handelstag eine leichte Aufwärtsbewegung und konnte sich vom kürzlich erreichten 52-Wochen-Tief merklich distanzieren. Im Handelsverlauf kletterte der Kurs auf bis zu 75,34 CHF, was einem Zugewinn von 0,4 Prozent entspricht. Besonders bemerkenswert war das hohe Handelsvolumen von über 2 Millionen gehandelten Aktien, was auf ein gesteigertes Anlegerinteresse hindeutet. Der Abstand zum Jahreshöchststand von 100,70 CHF, der Anfang Januar verzeichnet wurde, bleibt jedoch weiterhin beträchtlich.

Ausblick und Dividendenerwartungen

Für das kommende Geschäftsjahr rechnen Marktbeobachter mit einer leichten Erhöhung der Dividende von 3,00 auf 3,03 CHF je Aktie. Die durchschnittlichen Analystenschätzungen sehen das Kursziel bei 89,89 CHF, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Der prognostizierte Gewinn je Aktie wird für 2024 mit 4,61 CHF beziffert, während die nächsten Quartalsergebnisse für Februar 2025 erwartet werden.

