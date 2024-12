Die ProSiebenSat1-Aktie verzeichnete am Handelstag eine erfreuliche Entwicklung mit einem Kursanstieg von 0,9 Prozent auf 5,57 Euro im XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich auf 185.917 Aktien, wobei im Tagesverlauf ein Höchststand von 5,61 Euro erreicht wurde. Diese positive Tendenz ist besonders bemerkenswert vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Marktsituation, in der sich der Aktienkurs deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 7,98 Euro vom April 2024 bewegt. Der Medienkonzern konnte im dritten Quartal 2024 einen Umsatz von 882 Millionen Euro erwirtschaften, was nur einen minimalen Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum darstellt.

Dividendenaussichten und Analysteneinschätzungen

Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Marktexperten eine deutliche Steigerung der Dividende auf 0,186 Euro je Aktie, was einer erheblichen Erhöhung gegenüber der Vorjahresdividende von 0,050 Euro entspricht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 6,98 Euro, was ein bemerkenswertes Aufwärtspotenzial signalisiert. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Gewinn je Aktie von 0,947 Euro erwartet.

Anzeige

ProSiebenSat1-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue ProSiebenSat1-Analyse vom 13. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten ProSiebenSat1-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für ProSiebenSat1-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

ProSiebenSat1: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...