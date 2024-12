© Foto: Han Xu/Xinhua/dpa

Afrika gilt in der Welt als "ungeliebt, unterbewertet und unterinvestiert" unter Investoren. Doch für Volker Schilling verbirgt sich hinter diesen Attributen eine der spannendsten Investmentchancen des Jahrzehnts.Mit beeindruckenden Wachstumsraten, einer jungen Bevölkerung und einem schrittweisen Ausbau der Infrastruktur ist Afrika bereit, seinen Platz in globalen Portfolios zu erobern. Schilling betont, dass die wirtschaftliche Vielfalt des Kontinents oft unterschätzt wird. Von stabilen Märkten in Marokko bis hin zu boomenden Wachstumsraten in Äthiopien und Ruanda bieten zahlreiche afrikanische Staaten vielversprechende Anlagepotenziale. Gleichzeitig gibt es etablierte Akteure wie die …