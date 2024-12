Afrika gilt in der Welt der Kapitalmärkte als "ungeliebt, unterbewertet und unterinvestiert". Doch laut Volker Schilling von Greiff Capital Management verbirgt sich hinter diesen Attributen eine der spannendsten Investmentchancen des Jahrzehnts. Mit beeindruckenden Wachstumsraten, einer jungen Bevölkerung und einem schrittweisen Ausbau der Infrastruktur ist Afrika bereit, seinen Platz in globalen Portfolios zu erobern. Schilling betont, dass die wirtschaftliche Vielfalt des Kontinents oft unterschätzt wird. Von stabilen Märkten in Marokko bis hin zu boomenden Wachstumsraten in Äthiopien und Ruanda bieten zahlreiche afrikanische Staaten vielversprechende Anlagepotenziale. Gleichzeitig gibt es etablierte Akteure wie die nigerianische Tochtergesellschaft von Guinness, die in Afrika mehr Umsatz generiert als in vielen anderen Regionen der Welt. Doch der Einstieg ist nicht ohne Risiken: Politische Unsicherheiten, geringe Liquidität und hohe Transaktionskosten erschweren den Zugang. Für Privatanleger empfiehlt Schilling daher breit diversifizierte ETFs oder Fonds, wie beispielsweise Produkte von DWS, Robeco oder iShares, die den afrikanischen Markt abdecken. Diese ermöglichen eine Streuung des Risikos und eine Beteiligung an der Entwicklung des Kontinents. Afrika bleibt eine Wette auf die Zukunft - aber eine, die sich für geduldige Anleger lohnen könnte. "In 30 Jahren werden wir auf Afrika möglicherweise so blicken, wie wir heute Indien oder China sehen", prognostiziert Schilling. Ein spannender Weckruf für mutige Investoren!