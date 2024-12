Wall Street Pepe bricht Presale-Rekord mit 12 Mio. an 1 Tag: Bester Meme-Coin?

In einem beeindruckenden Tempo schreitet der Vorverkauf des neuen Meme-Coins Wall Street Pepe voran, welcher schon innerhalb der ersten neun Tage beeindruckende 16,45 Mio. USD eingeworben hat.

Selbst während des Schreibens dieses Artikels steigt die Presale-Finanzierungssumme so schnell, sodass man kaum hinterherkommt und er sogar angesichts der enormen Nachfrage schon abgeschlossen sein könnte.

Bei Wall Street Pepe handelt sich um den neuen Pepe mit der Mission, die Wall Street in die "Frog Street" zu wandeln. Somit konnte sich dieser schnell einen Namen machen und zu einem der Meme-Coin-Presales des Jahres werden.

Gestern stand der Vorverkauf von Wall Street Pepe noch bei 4,5 Mio. USD und hat heute bereits 16,5 Mio. USD erreicht. Somit sind allein über die vergangenen 24 Stunden weitere 12 Mio. USD hinzugekommen.

Daher ist auch der Durchschnitt der täglichen eingeworbenen Mittel noch einmal von 1 Mio. USD auf mittlerweile 2 Mio. USD gestiegen, wobei zuletzt eine starke Zunahme des Interesses feststellbar war.

Jedoch handelt es sich dabei erst um den Anfang des Projektes, da die WEPE-Armee gerade erst in Stellung gebracht und gerüstet wird. Angesichts der positiven Entwicklungen könnte der Presale schon in den nächsten Stunden die Marke von 20 Mio. USD durchbrochen haben.

Somit neigt sich das Angebot rasant dem Ende zu, während sich die Investoren aufgrund des positiven Sentiments in den sozialen Medien gierig auf die letzten $WEPE-Coins stürzen, um sich diese noch vor der ersten Listung mit Rabatt und einer hohen Staking-Rendite zu sichern.

In der aktuellen Phase werden die Token für einen Preis in Höhe von 0,0003636 USD angeboten, wobei dieser noch am Donnerstag bei 0,000212 USD lag, sodass die frühen Anleger bereits Buchgewinne von 71,51 % erzielt haben. Noch können sich schnelle Investoren weitere Preiserhöhungen sichern.

Wale konnte $PEPE nicht über AZH treiben wegen Fokus auf $WEPE

Die nutzlose und inhaltslose Vorgängerversion von Pepe hat am 4. Dezember noch eine Marktkapitalisierung in Höhe von 11 Mrd. USD erreicht. Zurückzuführen war die Rally auf das Interesse der Wale, welche hunderte Milliarden $PEPE-Coins erworben haben.

So wurde von einem Großinvestor berichtet, welcher mit zwei verschiedenen Wallet zuerst für 4,9 Mio. USD 190 Mrd. $PEPE und danach für 6,8 Mio. USD weitere 264 Mrd. $PEPE gekauft hat. Aber auch in der Folgewoche haben neun weitere Wallets für insgesamt 13,8 Mio. $DAI 555 Mrd. $PEPE erworben.

Whales are buying $PEPE!



9 wallets(likely belonging to the same whale) spent 13.8M $DAI to buy 555B $PEPE in the past 2 hours, with an average buying price of $0.000025.



Address:

0xfb67ef6fe609edab1e0595e6815634e8e4db9cf7

0xb2f1956eae0817db73c4d542a4861ee485b7e7c6… pic.twitter.com/UDVTBxb2aq - Lookonchain (@lookonchain) December 10, 2024

Allerdings haben all diese Käufer kaum einen Einfluss gehabt, da Pepe über die vergangen 24 Stunden praktisch keinen Gewinn verbuchen konnte. Derzeit fehlen weitere 730 Mio. USD bis zum Allzeithoch der Marktkapitalisierung.

Chart von Pepe | Quelle: CoinGecko

Einige Analysten vermuten, dass dies an der Überflutung von X mit Pepe Memes hängt. Andererseits sollte sich dies eher unterstützend auswirken, da sich so der Pepe-Hype noch weiter steigert, was sich an Pepe Unchained und dem Vorverkauf von Wall Street Pepe erkennen lässt.

Anders als bei $PEPE war die Nachfrage von $WEPE primär auf Kleinanleger zurückzuführen. Somit ist mit weniger starken Preisverzerrungen zu rechnen, als sie von Großinvestoren zu erwarten sind. Zudem können diese noch später in den Markt eintreten und somit die Preise schnell und stark steigen lassen, welchem die Kleinanleger nun zuvorkommen können.

Wall Street Pepe zielt wie Robin Hood darauf ab, die unterdrückten Kleinanleger vor der Übermacht der Wale und ihren teilweise skrupellosen Praktiken zu schützen. Dieser gemeinschaftliche Ansatz ist ein weiterer Grund für die hohe positive Resonanz, der er dem gerechteren Ethos der Meme-Coins folgt.

Erfolg von Pepe Unchained hat auch Wall Street Pepe angetrieben

Die Krypto-Investoren haben zunehmend erkannt, dass die nützlichen Meme-Coins mit strategischen Tokenomics im Vergleich zu Launchpad-Meme-Token leichter institutionelle Anleger aufgrund ihrer nachhaltigeren Geschäftsmodelle überzeugen als reine Viralität und Humor. Daher erreichen sie in der Regel auch höhere Bewertungen.

Ein Beispiel dafür ist der neue Pepe Unchained, welcher ein optimiertes Meme-Coin-Ökosystem mit Ethereum-Skalierungslösung, Meme-Token-Launchpad und mehr bietet. Dieser konnte seinen frühen Vorverkaufsinvestoren aufgrund des Einstiegspreises in Höhe von 0,008 USD angesichts des derzeitigen Kurses von 0,03469 USD schon einen Gewinn von 334 % einbringen.

Denn er hat den Titel erfolgreichste Presale erhalten, nachdem dieser mehr als 75 Mio. USD eingeworben hat. Deshalb entwickelte er sich auch nach seiner Listung hervorragend, wobei nächste Woche bereits die ersten CEX-Listungen erfolgen, die teilweise täglich stattfinden sollen. All dies könnte ihn schnell auf neue Allzeithochs treiben wie andere Coins zuvor.

In der Community äußerte ein Nutzer: "Es ist der Zwilling von PEPU. Zu gleichen Teilen. Ich würde genauso viel in WEPE investieren, wie ich in den PEPU-Vorverkauf investiert habe. Bislang halte ich WEPE für den besten Vorverkauf, den es gibt - und für den mit Abstand besten auf der Best Wallet App."

Chart von Pepe Unchained | Quelle: CMC

Da sich Pepe Unchained exzellent entwickelt hat, suchen die Investoren nun nach dem nächsten vielversprechenden Pepe-Meme-Coin, welcher denselben Narrativ nutzt und günstig bewertet ist sowie sich ähnlich entwickeln könnte. Dabei haben immer mehr Wall Street Pepe als ihren nächsten Favoriten identifiziert.

So äußerte etwa ein weiterer Krypto-Investor: "Bis jetzt wächst Wall Street Pepe schneller als PEPU :)".

Kann Wall Street Pepe um 10x steigen?

Für einen Meme-Coin ist insbesondere das Community-Wachstum von besonderer Relevanz, da sich an diesem die Viralität dessen ablesen lässt. In diese Hinsicht entwickelt sich Wall Street Pepe ähnlich prächtig wie Pepe Unchained, welcher täglich seine Tokeninhaber und das Volumen steigern konnte.

Solange sich die Meme-Token auf einem solchen Weg befinden, spricht es tendenziell für eine stärkere Entwicklung, welche sich die Investoren zunutze machen können. Allerdings ist dies bei den nutzlosen Meme-Coins auch die Achillesferse, was jedoch durch die organische Nachfrage der Utility-Meme-Token leichter kompensiert werden kann, wobei auch dort diese wichtig ist.

Wall Street Pepe hat einen magischen Charme auf die Krypto-Community ausgeübt, was durch das nützliche und gemeinschaftliche Geschäftsmodell weiter verstärkt wird. Daher kann das Projekt besonders schnell wachsen, was eine der wichtigsten Grundlagen für einen Anstieg von potenziell 10x und teilweise sogar deutlich mehr ist.

Angelockt werden die Anleger aber auch von den vielversprechenden Vorteilen von Wall Street Pepe. Denn dieser bietet seiner Community unter anderem Analysen, Strategien, Handelssignale und einiges mehr. Somit sollen sie im Wilden Westen des Meme-Coin-Marktes leichter bestehen und kostspielige Anfängerfehler vermeiden.

Unter anderem kommt es auf die richtigen Filtereinstellungen an, um auf diese Weise die Meme-Coins von Betrügern und Amateuren effektiv herauszufiltern. Andere haben hingegen Insider-Wallets von Mitarbeitern von Kryptobörsen mit übernatürlich hohen Trefferquoten und Gewinnen ausfindig gemacht, welchen man folgen kann.

Meme-Coin- und Krypto-Experten haben jedoch noch einige weitere Strategien und Hilfsmittel, welche essenziell für den Erfolg auf diesem wilden Markt sind, um peinliche Verluste und das bittere Bereuen von lebensverändernden Renditen zu vermeiden.

Ein weiterer großer Vorteil ist die Bündelung von Wissen, Kapital, Tools und Macht der Gemeinschaft. So profitieren alle voneinander und werden für die Hilfe von anderen Anlegern finanziell belohnt, damit niemand zurückbleibt und die Gemeinschaft zusammen erfolgreich wird. Dabei können qualitative und hilfreiche Beiträge Belohnungen in $WEPE-Coins verdienen.

Der Token könnte bei einer erfolgreichen Entwicklung wie auch andere führende Meme-Token später noch einen zusätzlichen Nutzen ergänzen. Gebühreneinnahmen sind etwa über Abos für Premium-Signale, Copy-Trading und mehr möglich, wovon wiederum die Staker profitieren könnten.

So können Sie sich einige der letzten $WEPE-Coins sichern

Sofern Sie Interesse an Wall Street Pepe haben und sich vor der ersten Listung die gute Einstiegschance nicht entgehen lassen wollen, ist nun Eile angesagt. Denn das extreme Verkaufstempo bringt den Ausverkauf schon in greifbare Nähe, wobei dies in den nächsten Tagen und sogar Stunden geschehen kann, insbesondere wenn Wale von ihm erfahren.

Erwerben können Sie die $WEPE-Coins über die offizielle Website von Wall Street Pepe. Auf dieser verbinden Sie eine digitale Geldbörse wie die beliebte Best Wallet und können dann die Kryptowährungen ETH und USDT sowie Fiatwährungen mit Bankkarte für die Zahlung nutzen. Über diese Wallet erhalten Sie zudem weitere exklusive Vorteile für $WEPE, wobei Sie sie über Google Play Store und Apple App Store herunterladen können.

Viele Investoren haben es bereut, dass sie nicht früher in Pepe investiert haben, als dieser im vergangenen Jahr an den Kryptobörsen eingeführt wurde. Denn dieser hat seit seinem initialen Listungspreis von 0,00000000001060 USD bis auf heute 0,00002445 USD einen sensationellen Kursanstieg von 23.061.310.300 % verzeichnet.

Sicherheitshalber sollten Sie den Kryptoprojekten auch immer in den sozialen Medien folgen, um keine wichtigen Ankündigungen zu verpassen und sie gegebenenfalls für das Newstrading zu nutzen. Wall Street Pepe und seine WEPE-Armee ist auf X und Telegram zu finden.

Jetzt Wall Street Pepe nicht verpassen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.