SHENZHEN (IT-Times) - BYD forciert die geografische Expansion bei Elektrofahrzeugen in Vorderasien und führt mehrere NEV-Automobile im Oman ein. Die BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) gab am 12. Dezember 2024 bekannt, den Automobilmarkt im Oman zu betreten und gleich fünf New Energy Vehicle (NEV)...

Den vollständigen Artikel lesen ...