Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) gab heute die Veröffentlichung von Onimusha Way of the Sword bekannt dem ersten neuen Titel der Onimusha-Reihe seit mehr als 20 Jahren. Gleichzeitig wurde mit der Arbeit an einem Okami-Folgeprojekt begonnen.

Die Onimusha-Reihe umfasst Schwertkampf-Actionspiele, in denen die Spieler in die Rolle von Kriegern mit den übermenschlichen Kräften der Oni schlüpfen und gegen Monster kämpfen, die die Weltherrschaft erlangen wollen. Onimusha Way of the Sword wird voraussichtlich 2026 weltweit veröffentlicht und ist ein von Japan inspiriertes Dark-Fantasy-Spiel, das zu Beginn der Edo-Zeit in Kyoto angesiedelt ist einer Stadt, die von Wolken der Finsternis auf unheimliche Weise verwandelt wurde. In dem Spiel ist der Samurai-Protagonist mit dem Oni Gauntlet ausgestattet und liefert sich epische Schwertkämpfe mit den grotesken Kreaturen aus einer anderen Welt, die als Genma bekannt sind. Capcom hofft, dass sich die Spieler auf die spannende Schwertkampf-Action des Spiels freuen, bei der sie sich durch Horden von Genma metzeln können.

Darüber hinaus hat Capcom mit den Arbeiten an einem Okami-Folgeprojekt begonnen. In Okami, das ursprünglich 2006 veröffentlicht wurde und in einer japanisch anmutenden Welt spielt, schlüpfen die Spieler in die Rolle von Amaterasu und begeben sich auf ein Abenteuer, um in diesem Action-Adventure-Game das Leben zurückzubringen. Dieses neue Projekt ist der Beginn einer neuen Geschichte für Okami, das von der Kritik für seine einzigartige Welt, seine spannenden Abenteuer und seine herzerwärmende Geschichte gepriesen wurde. Entwickelt wird das Projekt in Zusammenarbeit mit dem Regisseur und den Mitgliedern des Entwicklerteams des ursprünglichen Okami. Capcom ist zuversichtlich, dass sich die Spieler auf weitere Updates zu dieser neuen Abenteuergeschichte von Amaterasu und seiner Gefolgschaft freuen werden.

Neben der regelmäßigen Veröffentlichung neuer bedeutender Titel konzentriert sich Capcom auf die Reaktivierung ruhender IPs, für die in letzter Zeit kein neuer Titel auf den Markt gebracht wurde. Durch die Nutzung seiner umfangreichen Bibliothek an Inhalten und die Wiederbelebung früherer IPs wie die beiden oben genannten Titel verfolgt das Unternehmen das Ziel, seinen Unternehmenswert weiter zu steigern, um weiterhin hocheffiziente und anspruchsvolle Titel zu produzieren.

Capcom ist weiterhin fest entschlossen, die Erwartungen aller Benutzer zu erfüllen, indem es seine branchenführenden Fähigkeiten in der Spieleentwicklung einsetzt, um Spiele mit hohem Unterhaltungswert zu entwickeln.

