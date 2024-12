DJ MÄRKTE USA/Behauptet - Broadcom und Marvell treiben Nasdaq-100 nach oben

DOW JONES--Nach den Gewinnmitnahmen am Vortag haben sich die Akteure an den US-Börsen auch am Freitag mit Käufen eher zurückgehalten. Zur weiter intakten Erwartung, dass die US-Notenbank am kommenden Mittwoch die Leitzinsen senken wird, passten unter Erwarten ausgefallene US-Importpreise im November. Der Zinsterminmarkt preist weiter eine Zinssenkung mit einer Wahrscheinlichkeit von 97 Prozent ein.

Der Dow-Jones-Index gab um 0,2 Prozent nach auf 43.828 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite schlossen ebenfalls wenig verändert. Mehr tat sich beim Nasdaq-100-Index, der um 0,8 Prozent zulegte, angetrieben von starken Kursgewinnen bei und Broadcom und Marvell. Nach ersten Angaben gab es an der Nyse 873 (Donnerstag: 811) Kursgewinner und 1.931 (2.014) -verlierer. Unverändert schlossen 51 (31) Titel.

Am Rentenmarkt stiegen die Renditen weiter deutlich, weil nach der Zinssenkung in der kommenden Woche mit einem gemächlicheren Tempo im weiteren Zinssenkungszyklus gerechnet wird. Der angekündigte Protektionismus des designierten US-Präsidenten Donald Trump spreche für steigende Inflationsraten, außerdem habe die US-Notenbank selbst mehrfach darauf hingewiesen, sich mit Zinssenkungen Zeit lassen zu können, hieß es.

Der Dollar bewegte sich in der Breite kaum, der Euro zog dennoch um 0,3 Prozent an auf 1,0497. Laut einem Bericht aus EZB-Kreisen, will die Notenbank im laufenden Zyklus zunächst keine großen 50-Punkte-Zinsschritte wie zuletzt die Schweizerische Notenbank vornehmen. Die weiter anziehenden Renditen lasteten auf dem Goldpreis, die Feinunze verbilligte sich um 32 auf 2.468 Dollar. Die Erdölpreise zogen um bis zu 1,6 Prozent an. Weitere von der EU und den USA erwogene Sanktionen gegen Russland und Iran könnten in der Folge das Angebot verknappen, erklärten Marktteilnehmer die steigenden Preise.

Kursfeuerwerk bei Broadcom und Marvell

Broadcom machten einen Satz um 24,4 Prozent. Der Halbleiterkonzern hatte Quartalszahlen oberhalb der Markterwartung vorgelegt und dazu noch ein beträchtliches Umsatzwachstumspotenzial bis 2027 herausgestellt - genau für jene Art von Chips, für die Broadcom spezialisiert ist. Das zog den Kurs des engen Wettbewerbers Marvell (+10,8%) mit nach oben. Auch Arm (+2,6%) und Micron (+4,3%) wurden mit der Broadcom-Prognose gekauft. Andere Halbleitertitel wie Nvidia, Intel oder AMD gaben dagegen dum jeweils über 2 Prozent nach. Hier dürften einige Anleger innerhalb der Branche die Pferde gewechselt haben.

Boeing kletterten um 1,1 Prozent zu. Der Flugzeugbauer will 1 Milliarde Dollar in sein Werk in South Carolina investieren, um die Fertigung des 787 Dreamliner zu beschleunigen.

RH schnellten um 17,0 Prozent in die Höhe. Der Heimausstatter schrieb wieder schwarze Zahlen. Warner Bros. Discovery kamen etwas zurück um 3,4 Prozent. Am Donnerstag hatte die Nachricht für sehr starke Kursgewinne gesorgt, dass sich das Unternehmen in zwei Geschäftsbereiche umstrukturiert. Der Großhändler Costco Wholesale meldete höhere Quartalsumsätze und berichtete über ausgabefreudigere Kunden. Der Kurs legte minimal zu.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 43.828,06 -0,2% -86,06 +16,3% S&P-500 6.051,09 -0,0% -0,16 +26,9% Nasdaq-Comp. 19.926,72 +0,1% 23,88 +32,7% Nasdaq-100 21.780,25 +0,8% 164,98 +29,4% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,25 +5,4 4,19 -17,4 5 Jahre 4,25 +7,5 4,18 25,2 7 Jahre 4,33 +7,5 4,25 35,8 10 Jahre 4,40 +7,0 4,33 52,1 30 Jahre 4,61 +6,5 4,55 64,1 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:08 Do, 17:01 % YTD EUR/USD 1,0496 +0,3% 1,0456 1,0474 -5,0% EUR/JPY 161,27 +0,9% 159,79 159,51 +3,6% EUR/CHF 0,9370 +0,3% 0,9342 0,9309 +1,0% EUR/GBP 0,8318 +0,7% 0,8276 0,8253 -4,1% USD/JPY 153,65 +0,7% 152,82 152,28 +9,1% GBP/USD 1,2618 -0,4% 1,2634 1,2691 -0,8% USD/CNH (Offshore) 7,2803 +0,1% 7,2884 7,2754 +2,2% Bitcoin BTC/USD 101.603,40 +1,1% 99.660,50 102.040,75 +133,3% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,18 70,02 +1,7% +1,16 +1,8% Brent/ICE 74,37 73,41 +1,3% +0,96 +0,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 41,125 42,55 -3,3% -1,43 +11,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.648,34 2.680,91 -1,2% -32,58 +28,4% Silber (Spot) 30,52 30,98 -1,5% -0,46 +28,3% Platin (Spot) 922,35 934,75 -1,3% -12,40 -7,0% Kupfer-Future 4,14 4,20 -1,2% -0,05 +4,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

December 13, 2024

