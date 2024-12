Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Die Saint-Gobain Group, ein weltweit führender Anbieter von Leichtbau- und nachhaltigen Konstruktionslösungen, hat dieses Jahr erneut in den Luohu-Bezirk von Shenzhen investiert.Der französische Industrieriese, der zu den Global Fortune 500-Unternehmen gehört, betrachtet Luohu als strategische Hochburg für die Ausweitung seines Geschäfts in Südchina und Südostasien, sagte Wang Huan, Chief Business Development Officer der Saint-Gobain Group Asia-Pacific, während einer Rede im November in Shenzhen."Als der am frühesten entwickelte Stadtteil in Shenzhen gibt es in Luohu eine große Anzahl von Unternehmen, die mit den Baustoffen von Saint-Gobain zusammenarbeiten. Er dient auch als wichtige Verbindung zu Hongkong und spielt eine wichtige Rolle für die künftige Entwicklung und den Betrieb der nördlichen New Territories von Hongkong", sagte Wang.Immer mehr Unternehmen, darunter auch die Saint-Gobain-Gruppe, entscheiden sich für Luohu als Investitionsstandort, angezogen von der geografischen Nähe zu Hongkong, der starken industriellen Basis und dem sich verbessernden Geschäftsumfeld.Auf der Shenzhen Global Investment Promotion Conference 2024, die letzte Woche stattfand, sicherte sich der Bezirk insgesamt 39 hochwertige Projekte, wobei mehr als die Hälfte der unterzeichneten Projekte von Fortune Global 500-Unternehmen, China 500-Unternehmen, börsennotierten Firmen und "Einhorn"-Investitionen stammen. Über 60 % der Projekte entfallen auf Spitzensektoren wie künstliche Intelligenz, Luft- und Raumfahrt im Tiefflug und Life Health.Bei einem der Projekte unterzeichnete CCB Investment, eine der fünf Investmentgesellschaften für Finanzanlagen in China, einen Vertrag zur Gründung eines Energiefonds in Luohu mit der China General Nuclear Power Group, der sich speziell auf Investitionen in vor- und nachgelagerte Projekte im Zusammenhang mit der Kernindustrie und dem Kernkraftgeschäft von CGN konzentriert.Im Rahmen eines weiteren Projekts wird das private chinesische Luft- und Raumfahrtunternehmen LandSpace in Luohu ein Luft- und Raumfahrtbetriebszentrum errichten, das dem Weltmarkt kostengünstige und zuverlässige Raumtransportdienste anbieten soll.Um Investitionen besser anzuziehen, führte die Bezirksregierung am 1. November, dem besonderen Tag der Unternehmer in der Stadt, die "Schatzkiste für Unternehmerrechte in Luohu" ein.Die darin enthaltenen Dienstleistungen umfassen 137 Angebote in 10 Kategorien für Unternehmen und 26 in sechs Kategorien für Unternehmer. Jede Dienstleistung ist auf die spezifischen Bedürfnisse von Unternehmen und Unternehmern zugeschnitten und spiegelt das Engagement wider, deren Anforderungen effektiv zu erfüllen."Unsere Dienstleistungen für Unternehmen liegen uns sehr am Herzen, und wir sind immer auf dem Weg dorthin", sagte Fan Defan, Parteichef von Luohu, auf der Veranstaltung "Tag des Unternehmers".Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2579709/1212_1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/luohu-von-shenzhen-ein-magnet-fur-globale-investitionen-302331689.htmlPressekontakt:Hong Chen,714243221@qq.comOriginal-Content von: Shenzhen Luohu District Publicity Department, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177790/5930461