Das Halbleiter-Unternehmen Broadcom hat am Freitag beim Börsenwert erstmals die Marke von einer Billion Dollar hinter sich gelassen und im Technologiesektor die Akzente gesetzt. Der Nasdaq100 gewann am Ende des Tages 0,76 Prozent auf 21.780,25 Punkte, nachdem er im frühen Handel mit 21.886 Punkten so hoch geklettert war wie nie zuvor.Der Dow Jones Industrial fand hingegen auch am Freitag nicht in die Spur und verlor 0,20 Prozent auf 43.828,06 Punkte. Der marktbreite S&P 500 schloss am Freitag unverändert ...

