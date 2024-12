Breaking News: Der neue US-Finanzminister unterstützt die strategische Bitcoin-Reserve!

Die Hoffnungen des Kryptomarktes liegen noch immer auf dem 20. Januar 2025. An diesem Tag tritt Donald Trump sein Amt als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika erneut an. Mit ihm gemeinsam tritt natürlich ein ganzes Kabinett an neuen Ministern in die Regierung ein. Und diese besteht größtenteils aus Krypto-Enthusiasten, was die neue Trump-Administration entscheidend von der Biden-Regierung unterscheidet.

Einer davon ist ein Hedgefondsmanager namens Scott Bessent. Dieser zeichnet sich nicht nur dadurch aus, dass er die Investmentgesellschaft Key Square Group gegründet hat, sondern auch dadurch, dass er der neue Finanzminister der Vereinigten Staaten von Amerika wird. Und er scheint erfreulicherweise eine Affinität zum Bitcoin zu besitzen.

Bessent möchte eine strategische Bitcoin-Reserve unterstützen!

Die strategische Bitcoin-Reserve in den Vereinigten Staaten von Amerika ist eine Idee, die schon lange in den Köpfen von Krypto-Enthusiasten herumgeistert. Das liegt daran, dass diese sowohl für den Kryptomarkt als auch für den US-Staat unglaubliche Vorteile mit sich bringen würde.

Für letzteren wäre sie vor allem als Inflationsschutz und Staatsreserve geeignet. Daher plädiert die Senatorin des US-Bundesstaates Wyoming, Cynthia Lummis, schon lange für diese Reserve. Während der Amtszeit von Joe Biden blieben ihre Bemühungen natürlich ungehört, aber unter der Trump-Regierung könnte das natürlich gänzlich anders aussehen.

Support is growing for the Strategic Bitcoin Reserve. https://t.co/KQ37wtBaY7 - Michael Saylor (@saylor) December 13, 2024

Wie Michael Saylor, der beliebte und bekannte CEO von MicroStrategy heute höchstselbst auf X (ehemals Twitter) postete, hat die Senatorin und Bitcoin-Verfechterin Cynthia Lummis im künftigen US-Finanzminister Bessent einen mächtigen Verbündeten im Kampf für die staatliche Bitcoin-Reserve gefunden. Mit dieser Unterstützung scheint es sehr wahrscheinlich, dass die Bitcoin-Reserve tatsächlich bald eingeführt wird.

Auch Donald Trump selbst hat erst vor Kurzem in einem Interview mit CNBC erklärt, dass er und sein Team "etwas Großartiges mit dem Kryptomarkt" vorhaben. Michael Saylor hat da schon vermutet, dass diese großartige Neuigkeit einen Zusammenhang mit der staatlichen Bitcoin-Reserve haben könnte. Für den Kryptomarkt könnte dieser Schritt den Sprung auf das nächste Level bedeuten.

Durch die staatliche Bitcoin-Reserve würden nicht nur Milliarden US-Dollar in den Bitcoin investiert werden seitens der Regierung, sondern die gekauften Coins würden für lange Zeit, wenn nicht sogar für immer, vom Kryptomarkt verschwinden. Damit würde sich das Angebot verknappen, was den Kurs des Bitcoins stark nach oben treiben könnte. Davon würden jedoch auch viele andere kleinere Coins stark profitieren. Besonders Flockerz ($FLOCK) hat dadurch gute Chancen für hohe Gewinne.

Wie Flockerz von der Trump-Regierung profitieren könnte

Donald Trump und sein Team haben schon mehrfach angekündigt, besonders innovative Krypto-Projekte fördern zu wollen. Und genau um ein solches handelt es sich bei Flockerz. Flockerz ist zwar ein Meme Coin, dieser setzt allerdings auf die Bindung und Schaffung einer starken Community.

Die Community soll aber nicht nur in der Theorie miteinander verbunden sein, sondern voll in das Projekt integriert werden. Denn Anleger, die zur $FLOCK-Community gehören, werden in jede Entscheidung des Projekts eingebunden. Dabei können sie abstimmen, wohin die Reise gehen soll und für diese Abstimmung werden sie sogar noch mit Token belohnt.

(Bei Flockerz wird die Community stark in alle Entscheidungen über den Coin eingebunden - Quelle: flockerz.com)

Die Community von Flockerz kann sich eine Menge Token verdienen. Und zwar ganz einfach, indem sie ihre Stimme abgibt. Denn jeder Anleger, der mit entscheidet, wohin sich das Projekt entwickeln soll, erhält über das Vote-to-Earn-System $FLOCK-Token zur Belohnung. Diese können nach dem Handelsstart verkauft oder für ein passives Einkommen in den Staking-Pool gegeben werden.

Es sieht also sehr gut dafür aus, dass das Projekt ein voller Erfolg wird, bei dem hohe Kursgewinne möglich sind. Für Anleger könnte daher das derzeit laufende ICO der ideale Einstiegszeitpunkt sein. Vor allem, da der Preis bis zum Handelsstart an den Börsen noch mehrfach erhöht wird, sodass sich für frühe Käufer bereits ein erster Buchgewinn ergibt.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.