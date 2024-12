GOAT zeigt eine gefährliche Chartformation! Fällt der Coin jetzt ins Bodenlose?

In den letzten Tagen scheint die Volatilität ebenso wie das Momentum langsam aus dem Kryptomarkt zu entweichen. Immer mehr Coins zeigen nur geringe Bewegungen, was vor allem für die sonst sehr volatilen Meme-Coins ein sehr seltenes Ereignis ist. Auch der Bitcoin scheint nach wie vor nicht zu wissen, wohin er wirklich laufen will, er hat sich zwar inzwischen oberhalb der wichtigen Marke von 100.000 US-Dollar stabilisiert, aber irgendwie scheint die Dynamik zu fehlen, um endlich stark nach oben zu brechen. Währenddessen zeigt Goatseus Maximus ($GOAT) ein sehr deutliches Warnsignal.

(Der Kurs von $GOAT ist in den letzten 24 Stunden zwar gestiegen, zeigt aber dennoch eindringliche Warnsignale - Quelle: coinmarketcap.com)

Was passiert mit $GOAT, wenn diese Linie durchbrochen wird?

Der am 11. Oktober an den Start gegangene Coin $GOAT gehörte in der letzten Rallye zu den großen Stars. Seit seinem Handelsstart erzielte er eine Performance von über 46.000 Prozent bis zu seinem Hochpunkt am 17. November. Seitdem sieht es aber für den ehemaligen Anlegerliebling $GOAT eher düster aus.

Seit dem Allzeithoch ist der Kurs des Coins um beinahe 43 Prozent gefallen und hat sogar einen Abwärtstrend gebildet. Dieser ist aber eigentlich gar nicht das größte Problem der $GOAT-Investoren, sondern die große Chartformation, die sich derzeit gerade ausbildet …

(Der Chart von $GOAT zeigt derzeit eine sehr gefährliche Chartformation - Quelle: Tradingview.com)

Im Chart von Goatseus Maximus ist derzeit sehr klar eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation erkennbar! Diese gehört zu den markantesten und treffsichersten Umkehrformationen in der technischen Analyse. Falls sie voll ausgebildet wird, was durch einen Durchbruch durch die sogenannte Nackenlinie auf der Unterseite der Formation erfolgt, besteht eine mehr als 90-prozentige Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Crash von $GOAT. Anleger sollten in dem Meme-Coin derzeit also sehr vorsichtig sein. Es könnte durchaus eine gute Entscheidung sein, sich derzeit nach anderen Coins umzusehen. Eine sehr gute Alternative könnte laut verschiedener Analysten Crypto All-Stars ($STARS) sein.

Weshalb $STARS besser als $GOAT sein könnte

Während $GOAT derzeit eher harte Zeiten erlebt, scheint sich Crypto All-Stars auf einen hervorragenden Handelsstart an den Krypto-Börsen vorzubereiten. Denn obwohl sich der neue Coin noch im ICO befindet, explodiert er derzeit geradezu. Die Nachfrage der Anleger nach den $STARS-Token scheint mit jedem Tag höher zu werden, weshalb die Vorverkaufssumme von Crypto All-Stars schon jetzt bei unglaublichen 15,86 Mio. US-Dollar liegt.

Und diese wächst praktisch täglich um eine hohe Summe an. Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Kurs des Coins schon direkt nach dem Handelsstart an den verschiedenen Krypto-Börsen explodiert und der Coin damit eine ähnliche Aufwärtsbewegung wie $GOAT nach dem Handelsstart hinlegt.

(Die Vorverkaufssumme von Crypto All-Stars steigt derzeit stark an, was für einen erfolgreichen Handelsstart spricht - Quelle: cryptoallstars.io)

Der Grund für den rasanten und fast schon exponentiellen Anstieg von Crypto All-Stars liegt in seinem Anschlussprojekt, dem MemeVault-Ökosystem. Das ist ein revolutionärer Staking-Vertrag, der es Anwendern zukünftig ermöglicht, alle großen Coins in einem einzigen Pool zu staken. Vorausgesetzt, eben jene Anwender haben eine ausreichende Menge $STARS-Token im Portfolio. Analysten glauben, dass die Nutzerzahlen und damit zugleich die Nachfrage nach $STARS in den nächsten Monaten regelrecht explodieren werden. Anleger, die davon profitieren möchten, haben noch für kurze Zeit die Chance, die Token günstig im Presale zu kaufen.

