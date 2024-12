Osnabrück (ots) -Grünen-Co-Fraktionschefin Britta Haßelmann hat die Union im Bundestag aufgefordert, der Erhöhung des Kindergeldes und Steuerentlastungen noch in dieser Legislatur zuzustimmen. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) sagte Haßelmann: "Wir sind überzeugt, dass konkrete Entlastungen für die Bürger jetzt noch beschlossen werden sollten. Immerhin gibt es mit der FDP eine erste Verständigung, die Union sollte sich ein Beispiel nehmen und sich auch bewegen." Am Freitag hatten sich die Ex-Ampelpartner SPD und Grüne mit der FDP geeinigt, die Vorhaben Kindergelderhöhung und Steuerentlastungen zum Ausgleich der kalten Progression noch in dieser Legislatur gemeinsam zu beschließen. "Es würde doch kein Mensch verstehen, wenn wir nicht Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger noch vor der Wahl hinkriegen", sagte Haßelmann.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5930472