Die Yancoal Australia Aktie demonstrierte am 14. Dezember 2024 eine beachtliche Aufwärtsbewegung. Der Aktienkurs stieg um 6,88 Prozent auf 4,179 USD, was einem Zuwachs von 0,269 USD gegenüber dem Vortag entspricht. Der australische Kohlekonzern, der eine Marktkapitalisierung von 5,1 Milliarden Euro aufweist, setzt damit seinen positiven Trend der letzten Wochen fort. Im Monatsvergleich konnte das Papier bereits ein Plus von 1,93 Prozent verbuchen.

Fundamentaldaten sprechen für solide Position

Die aktuellen Kennzahlen des Unternehmens zeigen eine starke fundamentale Basis. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,71 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3,03 liegt die Aktie auf einem attraktiven Bewertungsniveau. Der Cashflow pro Aktie beträgt 0,95 USD, was zu einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 4,38 führt.

