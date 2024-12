Der japanische Automobilhersteller Mazda Motor verzeichnet zum Jahresende 2024 eine herausfordernde Marktphase. Der Aktienkurs fiel am 14. Dezember auf 6,16 USD, was einem Tagesverlust von 2,72 Prozent entspricht. Die negative Entwicklung spiegelt sich auch in der monatlichen Performance wider, bei der die Aktie einen Rückgang von 4,79 Prozent verbucht. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 3,9 Milliarden Euro bewegt sich der Konzern deutlich unter den Erwartungen des Marktes.

Fundamentaldaten zeigen gemischtes Bild

Die aktuellen Kennzahlen des Unternehmens weisen ein KGV von 5,39 für das Jahr 2024 auf. Bei einem Jahresüberschuss von 207,7 Milliarden USD und einem Cash-Flow von 418,9 Milliarden zeigt sich die operative Stärke des Unternehmens trotz der aktuellen Kursschwäche.

