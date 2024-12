Die Aktie des brasilianischen Energiekonzerns Petrobras verzeichnete am 14. Dezember einen signifikanten Rückgang. Der Kurs fiel um 4,45 Prozent auf 13,62 USD, was einem Minus von 0,64 USD zum Vortagesschlusskurs entspricht. Diese Entwicklung fügt sich in den aktuellen Monatstrend ein, bei dem das Wertpapier bereits einen Verlust von 4,76 Prozent aufweist.

Dividendentermin steht bevor

Für Aktionäre steht ein wichtiger Termin im Kalender: Am 26. Dezember 2024 erfolgt die Auszahlung einer Zwischendividende. Mit einer Marktkapitalisierung von 48,4 Milliarden Euro und 3,7 Milliarden ausstehenden Aktien bleibt Petrobras einer der bedeutendsten Akteure im globalen Energiesektor.

