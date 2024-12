Der kanadische Lithiumexplorer Standard Lithium verzeichnet aktuell eine schwierige Phase an den Börsen. Der Aktienkurs fiel am 14. Dezember auf 1,485 USD, was einem Tagesverlust von 5,11 Prozent entspricht. Die negative Entwicklung zeigt sich auch im monatlichen Vergleich, bei dem die Aktie einen Wertverlust von 16,10 Prozent verbucht. Trotz einer Position von 29,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief liegt der Kurs weiterhin deutlich unter seinem Jahreshöchststand.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Mit einer Marktkapitalisierung von 232,7 Millionen Euro und 164,8 Millionen ausstehenden Aktien weist das Unternehmen aktuell einen negativen Cash-Flow von 24,7 Millionen Dollar auf. Der Cash-Flow pro Aktie beträgt -0,15 USD, was zu einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von -9,91 führt.

