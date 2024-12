Die First Quantum Minerals Aktie verzeichnete am 14. Dezember einen leichten Rückgang von 0,77 Prozent auf 13,61 USD. Trotz der jüngsten positiven Bewertung durch die Deutsche Bank Securities, die ein Kaufen-Rating für die Aktie aussprach, setzt sich damit der kurzfristige Abwärtstrend fort. Im letzten Monat verzeichnete der Titel einen Wertverlust von 0,51 Prozent.

Jahresperformance bleibt stark positiv

Bemerkenswert ist die längerfristige Entwicklung des kanadischen Bergbaukonzerns: Im Jahresvergleich konnte die Aktie ein deutliches Plus von 94,71 Prozent verbuchen. Mit einer Marktkapitalisierung von 10,8 Milliarden Euro und aktuell 834,2 Millionen ausstehenden Aktien liegt der Kurs derzeit 49,16 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief.

