Der Spezialchemiekonzern Lanxess verzeichnete am 13. Dezember einen deutlichen Kursrückgang an der Börse. Die Aktie fiel um 3,19 Prozent auf 25,49 Euro, was den negativen Trend der letzten Handelstage fortsetzt. Der Chemiekonzern, der sich auf die Herstellung von Polymeren und Spezialchemikalien spezialisiert hat, zeigt damit weiterhin eine volatile Entwicklung, obwohl die Aktie im letzten Monat ein Plus von 10,28 Prozent verbuchen konnte.

Aktuelle Marktbewertung

Mit einer Marktkapitalisierung von 2,2 Milliarden Euro und einer aktuellen Dividende von 0,10 Euro für das Jahr 2024 spiegelt der Aktienkurs die herausfordernde Situation des Unternehmens wider. Der aktuelle Kurs liegt zwar 17,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, bleibt aber weiterhin deutlich unter dem Jahreshoch.

