Während das Jahr 2024 bereits von enormen Kursgewinnen bei einigen Kryptowährungen geprägt war, könnte die wahre Kryptorally erst noch bevor stehen. Grund: Wie ein Blick in die Vergangenheit zeigt, wurde nach dem Bitcoin-Halving am 18. Mai 2020 der Großteil der Gewinne erst im Jahr 2021 realisiert. Das letzte Bitcoin-Halving fand am 23. April 2024 statt. Wiederholt sich diese Entwicklung 2025?Nach dem Halving 2020 stieg Bitcoin bis Jahresende um 180 Prozent und 2021 in der Spitze um weitere 126 ...

