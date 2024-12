KI und Nasdaq 100 Momentum Highlights auf Rekordhoch! Welche Aktien jetzt kaufen?

Anzeige / Werbung

Auch im Dezember gibt es wieder eine Monatsauswertung der Momentum-Aktien, die nun sogar neue Rekorde zeigt! Bei der Nasdaq-Box und der KI-Aktien-Box notiert die Auswahl der jeweils 8 Werte auf Allzeithoch. Mit dabei sind diesmal auch bekannte Werte, die in den einzelnen Indizes ihr Momentum unter Beweis gestellt haben.

Begleitend erörterten wir im ersten Teil des Videos noch einmal den Hintergrund der Aktienauswahl von jeweils 8 Werten, welche als automatisiertes Investment auch den Weg in Ihr Portfolio finden können. Das Konzept hat einen historischen und wissenschaftlichen Hintergrund und geht auf einen Nobelpreisträger zurück, der damit sehr erfolgreiche Ergebnisse erzielte. Ab Januar kommt eine weitere Box hinzu, zu der wir schon heute erste Hinweise geben dürften.

Mit Tesla beginnend ist nicht nur der Rekord von Elon Musk, der als erster Mensch ein Vermögen von 400 Milliarden US-Dollar aufweist, sondern auch der Plan, bereits im nächsten Jahr ein weiteres Tesla-Modell auf den Markt zu bringen. Erste Details wurden jüngst bekannt und auch der Preis dürfte für neue Aufmerksamkeit sorgen. 30.000 US-Dollar oder 25.000 Euro stehen im Raum. Dabei ist viel Technik und Software im Spiel, was auch die Überleitung zu weiteren Software-as-a-Service-Firmen darstellt.

Marktführer ist dabei weiterhin Salesforce und überzeugte mit starken Quartalszahlen. Doch auch Dayforce oder BILL Holdings sind in der KI-Box vertreten. Dabei geht es um Personalmanagement und einfache Formularintegrationen, die bei Rechnungen und in der Steuererklärung helfen sollen. Da die meisten Daten in der Cloud liegen, ist Twilio und auch Snowflake für alle Daten ein kompetenter Ansprechpartner und nun auch (wieder) in der Box repräsentiert.

Ganz klassisch mit dabei ist eine Booking Holdings als einer der größten Reisebuchungsportale der Welt. Dafür sind jedoch optisch hohe Preise zu zahlen, sodass nicht alle Box-Abonnenten in den Genuss der Aktie kamen. Bei Netflix ist dies aber der Fall. Unterhaltung hat in Richtung des Jahreswechsels einen hohen Stellenwert, der von neuen Programmhighlights im Netflix-Universum begleitet wird.

Ebenfalls im Streaming-Segment ist Warner Bros Discovery angesiedelt und kann auf die Vorteile einer Umstrukturierung setzen. HBO und CNN gehören zum Konzern, welcher Klassiker wie Harry Potter, Superman, Batman oder auch Matrix hervorbrachte. Die Aktien haben ein Reversal erlebt und stiegen allein in dieser Woche zweistellig.

Mit intaktem Trend im Chartbild vorgestellt wurden auch noch der Social Media Dienstleister HubSpot und der bekannte Essensdienstleister DoorDash. Erfahre mehr dazu im Video!

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.