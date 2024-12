Der italienische Biopharma-Konzern Newron Pharmaceuticals verzeichnete am 13. Dezember 2024 einen bemerkenswerten Handelstag. Nach Bekanntgabe einer strategischen Lizenzvereinbarung mit der japanischen EA Pharma Co. Ltd. für den Wirkstoff Evenamide stieg der Aktienkurs deutlich um 20,23 Prozent auf 9,805 Euro. Die Partnerschaft umfasst die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung des Medikaments.

Finanzkennzahlen im Überblick

Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich aktuell auf 186,0 Millionen Euro bei 19,3 Millionen ausstehenden Aktien. Die positive Kursentwicklung der letzten Wochen spiegelt sich in einem Monatsplus von 20,16 Prozent wider.

