Das Festhalten an der Schuldenbremse war einer der Gründe für das Aus der Ampel-Koalition. Experten der Deutschen Bank haben berechnet, wie viel Deutschland investieren könnte, wenn es wie andere Länder haushalten würde.Deutschland hat bei weitem die niedrigste Verschuldung im Verhältnis zum BIP in der Gemeinschaft der großen Industriestaaten G7. Die Sparsamkeit hat den Deutschen einen gewissen Ruf eingebracht. Doch die Tugend wird dem Land zum Verhängnis, denn das Wachstum dürfte auch in den kommenden Jahren kaum Dynamik entfalten, wie Zahlen der Bundesbank am Freitag zeigten. Laut Statistischem Bundesamt war Deutschland im Jahr 2023 mit 62,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts verschuldet. …