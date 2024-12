© Foto: Clara Margais/dpa/dpa-tmn

Der am 11.12. veröffentlichte Geschäftsbericht der TUI AG schickte die Aktie auf (vorübergehende) Talfahrt und die wO Community diskutierte rege über das Management und die Aussagekraft der Geschäftszahlen.Nach längerer Abwesenhet hat es in dieser Woche die TUI AG mal wieder an die Spitze der beliebtesten Diskussionen im wallstreetONLINE Forum geschafft. Das Touristikunternehmen aus Hannover hatte am Mittwoch, dem 11.12. einen erheblichen Gewinnzuwachs gemeldet (wallstreetONLINE berichtete) und konnte seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2024 um 12% steigern. Allerdings drehte die Aktie gemäß dem Motto "Sell on good news" unmittelbar nach Veröffentlichung der Geschäftszahlen stark ins Minus, …