Die Aktie des lateinamerikanischen E-Commerce-Giganten MercadoLibre verzeichnet aktuell eine rückläufige Entwicklung am Markt. Der Kurs liegt per 14. Dezember bei 1.736,70 EUR und zeigt damit im vergangenen Monat einen deutlichen Rückgang um 7,45 Prozent. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche steht die Aktie mit einem Plus von 17,44 Prozent im Jahresvergleich weiterhin solide da. Mit einer Marktkapitalisierung von 88,0 Milliarden Euro bleibt MercadoLibre eines der wertvollsten Tech-Unternehmen Lateinamerikas.

Aktuelle Kennzahlen im Fokus

Bemerkenswert ist die Position der Aktie im Verhältnis zu ihren Jahreseckwerten: Während sie aktuell 28,33 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief notiert, liegt sie gleichzeitig 17,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird für 2024 mit 55,89 prognostiziert, während das aktuelle KUV bei 6,08 liegt.

