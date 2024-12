Die Pan American Silver Aktie verzeichnet am 14. Dezember 2024 einen moderaten Kursrückgang von 0,19 Prozent auf 21,08 EUR. Die Entwicklung des kanadischen Edelmetallproduzenten zeigt sich jedoch im längerfristigen Kontext robust, was sich in einer beachtlichen Jahresperformance von 47,52 Prozent widerspiegelt. Der aktuelle Kurs liegt deutlich über dem 52-Wochen-Tief, bleibt aber mit knapp 15 Prozent unter dem Jahreshöchststand.

Dividendenpolitik bleibt stabil

Die konstante Dividendenpolitik des Unternehmens setzt sich auch im laufenden Jahr fort. Pan American Silver zahlt weiterhin vierteljährliche Dividenden von jeweils 0,10 USD aus, wobei die letzte Ausschüttung für 2024 im November erfolgte. Mit einer Marktkapitalisierung von 7,7 Milliarden EUR gehört das Unternehmen zu den bedeutenden Akteuren im Edelmetallsektor.

Anzeige