Unmittelbar vor der Leitzinsentscheidung der Fed am kommenden Mittwoch (18. Dezember) sind noch einmal dunkle Wolken aufgezogen. Statt in eine Jahresendrallye zu starten, ging es für den Silberpreis bergab. US-Preisdaten würgen Erholungsrallye ab In der abgelaufenen Handelswoche standen mit den November-Daten zur Entwicklung der US-Verbraucherpreise und zur Entwicklung der US-Erzeugerpreise zwei wichtige Gradmesser an. Im Hinblick auf die Leitzinsentscheidung der Fed am kommenden Mittwoch (18. Dezember) hatten die Daten eine hohe Bedeutung. Während die US-Verbraucherpreisdaten am Mittwoch (11. Dezember) im Rahmen der Erwartungen ausfielen und entsprechenden Anklang fanden, sah das am …