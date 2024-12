Die Freeport-McMoRan Aktie verzeichnete am 14. Dezember 2024 einen leichten Anstieg von 0,10 Prozent auf 39,60 EUR. Trotz der jüngsten Monatsverluste von 5,31 Prozent bleibt der Kupfer- und Goldproduzent im Jahresvergleich mit einem Plus von 10,06 Prozent im positiven Bereich. Morgan Stanley bekräftigte kürzlich seine Kaufempfehlung für die Aktie, passte jedoch das Kursziel von 58 USD auf 55 USD an.

Dividendenkontinuität setzt sich fort

Das Bergbauunternehmen setzt seine konstante Dividendenpolitik fort und zahlt weiterhin eine vierteljährliche Dividende von 0,07 USD je Aktie aus. Mit einer Marktkapitalisierung von 56,9 Milliarden EUR gehört Freeport-McMoRan zu den bedeutenden Akteuren im globalen Bergbausektor.

Anzeige