Solana News: Indikator bullisch! Steigt SOL auf 1000 $?

In den letzten 24 Stunden läuft Solana weitgehend seitwärts, auf Wochensicht gibt es eine Korrektur von rund 5 Prozent. Dennoch konsolidiert Solana weiterhin oberhalb der psychologischen Kursmarke von 200 US-Dollar. Nun könnte jedoch mittelfristig deutlich mehr Kurspotenzial vorhanden sein. Denn Experten sehen mitunter die Chance auf eine 1000 $-Rallye. Der folgende Indikator untermauert dabei die bullische Kursprognose:

Solana Analyse: Indikator indiziert Kurspotenzial

Der Indikator Realized Cap HODL Waves visualisiert zunächst einmal die Verteilung von gehaltenen Kryptowährungen basierend auf der Zeitdauer, seit sie zuletzt bewegt wurden. Die Metrik kombiniert also das Konzept der Realized Cap, bei dem Coins nach ihrem letzten Transaktionswert bewertet werden, mit Halteperioden. Die Wellen zeigen, wie sich das Kapital über Zeiträume von Tagen bis Jahren verteilt. Ein Anstieg in langfristigen HODL-Wellen deutet auf wachsendes Vertrauen und Akkumulation hin, während kürzere Perioden auf aktive Handelsphasen hindeuten können.

Solana investors are HODL-ing firm, expecting higher prices.



Long-term holders' share of wealth locked in the network is growing. The 6-12 month cohort now holds 27% of the supply, showing conviction from 2024 rally buyers.SOL's RHODL Waves chart: https://t.co/7AwppTiVm7 pic.twitter.com/8s6NmDNaqL - glassnode (@glassnode) December 13, 2024

CryptoQuant-Daten zeigen eine zunehmende Überzeugung bei Solana-Investoren, die trotz Marktvolatilität festhalten. Besonders auffällig ist das steigende Vermögen der langfristigen Halter im Netzwerk. Die 6-12 Monate HODL-Kohorte hält mittlerweile 27 Prozent des gesamten Solana-Supplies. Dies ist nach CryptoQuant ein klarer Hinweis darauf, dass Käufer aus der Kursrallye 2024 an zukünftige Wertsteigerungen glauben.

Die Daten deuten also an, dass Solana-Investoren höhere Preise erwarten und daher auf eine längerfristige Strategie beim Halten setzen. Ergo sind weiterhin weniger Tokens auf dem Markt verfügbar. Dies könnte Solana in einem möglichen Bullenmarkt weiter begünstigen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.