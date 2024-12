Pepe-Wal verdient mit 27 $ insgesamt 52 Mio. $, während WEPE 2025 folgen könnte

Zwar fällt PEPE wieder aus der Top 20 heraus. Dennoch war zuletzt relative Stärke beim drittwertvollsten Meme-Coin der Welt offensichtlich. Hier konnte PEPE in einem Jahr um 1500 Prozent zulegen und ist der wertvollste Meme-Coin der Welt, der eben kein Hunde-Branding nutzt. Nun verdiente ein Pepe-Wal mit einem überschaubaren Investment 52 Millionen US-Dollar.

Eine massive Transaktion zeigt die enorme Rendite im Meme-Coin-Sektor: Ein PEPE-Wal, der über 600 Tage inaktiv war, hat 2,1 Billionen PEPE im Wert von 52 Millionen US-Dollar auf eine neue Adresse transferiert. Der Wal hatte ursprünglich lediglich 0,0135 ETH (rund 27 US-Dollar) investiert, um die Tokens zu erwerben. Dies entspricht einer Wertsteigerung von sage und schreibe 1,9 Millionen Prozent. Hier wurde ein Investment von nur 27 US-Dollar zum Multi-Millionen-Vermögen.

Die On-Chain-Daten unterstreichen die Bedeutung langfristiger Halteperioden und das Potenzial für massive Gewinne in volatilen Märkten

A $PEPE whale that had been dormant for 600 days transferred all 2.1T $PEPE($52M) to a new address.



This whale initially only spent 0.0135 $ETH($27) to buy 2.1T $PEPE and has held it until now.



From $27 to $52M-an extraordinary 1,900,000x return!https://t.co/Et442zxUGk pic.twitter.com/35sp0Iu46E