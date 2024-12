Ski-Urlaub ist ein teures Unterfangen. Mit der Aktie von Vail Resorts und ihrer Dividende können Urlauber einen Teil ihrer Ausgaben jedoch wieder reinholen.Nach einem kurzen Exkurs zu Sachdividenden vor zwei Wochen und einem Blick auf den Dividendenwachstumswert AES Corporation in der vergangenen Woche geht es in dieser Ausgabe des Dividenden-Radars hoch hinaus! Nämlich auf die Gipfel beziehungsweise genauer in die Ski-Gebiete dieser Welt. Mit Vail Resorts steht ein Tourismuskonzern auf dem Programm, der sich auf Ski- und Winterurlaub spezialisiert hat und neben zahlreichen Hotel- und Resort-Anlagen auch Wintersportgebiete betreibt. Angesichts der Corona-Pandemie ist die Dividendenhistorie …