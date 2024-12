Laut Bernstein-Analysten steht die MicroStrategy-Aktie vor einem Höhenflug, begünstigt durch die erwartete Aufnahme in den Nasdaq 100 am 23. Dezember. Diese Listung könnte nicht nur Sichtbarkeit erhöhen, sondern auch neue Kapitalströme für Bitcoin-Investitionen generieren. Mit politischem Rückenwind und einem möglichen Einstieg in den S&P 500 bleibt MicroStrategy für 2024 ein starkes Wachstumsversprechen.Bernstein-Analysten: Nasdaq 100 als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...