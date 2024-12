BlackRock, der weltgrößte Vermögensverwalter, setzt für das kommende Jahr verstärkt auf künstliche Intelligenz als treibende Kraft an den US-Aktienmärkten. In seinem aktuellen Ausblick für 2025 betont der Finanzriese die wachsende Bedeutung von KI-Technologien für die Marktentwicklung, weist jedoch gleichzeitig auf potenzielle Belastungen durch globale Schuldenprobleme hin. Mit einer Marktkapitalisierung von 124,9 Milliarden Euro unterstreicht das Unternehmen seine dominante Position im Finanzsektor.

Neue Perspektiven bei Krypto-Investments

In einer bemerkenswerten Entwicklung hat sich BlackRock nun auch zum Thema Kryptowährungen positioniert. Der Vermögensverwalter empfiehlt eine Bitcoin-Beimischung von bis zu zwei Prozent in standardisierten Anlageportfolios, was als bedeutendes Signal für die zunehmende Akzeptanz digitaler Währungen im traditionellen Finanzsektor gilt.

