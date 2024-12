Sektoranalyse Resorts & Casinos - Sind das alles Zockerpapiere?

Traden & Investieren mit Aktien aus dem Sektor Resorts & Casinos

Aktien des Casino- und Resort-Sektors können angesichts des anhaltenden globalen Aufschwungs im Tourismus nach der COVID-19-Pandemie attraktive Gewinnchancen bieten. Zahlreiche Unternehmen profitieren von steigenden Freizeitausgaben und einer zunehmenden Reiselust der Konsumenten. Die wirtschaftliche Dynamik in Emerging Markets, insbesondere in Asien, trägt zusätzlich zur Attraktivität bei. Technologische Innovationen wie die Integration von Online-Glücksspielplattformen erweitern die Geschäftsmodelle und erschließen neue Einnahmequellen. Große Casino- und Resortunternehmen können durch ihre diversifizierten Geschäftsfelder stabile Cashflows generieren und potenziell attraktive Dividenden an Investoren ausschütten.

Gleichzeitig bietet der Sektor interessante Diversifikationsmöglichkeiten für Investmentportfolios. Die Unternehmen sind nicht nur auf klassische Glücksspieleinnahmen angewiesen, sondern entwickeln zunehmend ganzheitliche Unterhaltungs- und Tourismuskonzepte. Dies erhöht ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber marktspezifischen Schwankungen. Allerdings können regulatorische Rahmenbedingungen, konjunkturelle Einflüsse und ethische Überlegungen ernstzunehmende Hindernisse bei der Geschäftsentwicklung darstellen. Ein Blick auf die Charts zeigt, dass es momentan richtig gut läuft. Anleger sollten aber die Risiken der Branche - siehe Corona-Pandemie -im Hinterkopf behalten.

Las Vegas Sands Corp. (LVS) - ISIN US5220641060

Das Unternehmen betreibt Hotels und Casinos in Singapur, Indonesien und in der chinesischen Sonderwirtschaftszone Macau. Die fundamentalen Daten liegen noch deutlich unter den Rekordwerten von vor der Pandemie. Die Entwicklung ist aber positiv und das Potenzial in Asien erscheint riesig. Im Chart erkennen wir einen Rücksetzer Richtung 20er-EMA und die Andeutung einer Support-Linie bei circa 53.30 USD. Einstiegsmöglichkeiten könnten sich mit dem nächsten Move nach oben im Laufe der kommenden Woche ergeben.

Flutter Entertainment (FLUT) - ISIN IE00BWT6H894

Der Glücksspielkonzern mit Sitz in Dublin hat neben irischen auch britische Wurzeln. Kerngeschäft sind Sportwetten, Onlinepoker und Casinospiele. Nach diversen Fusionen und Übernahmen ist ein Global Player entstanden. Zur erklärten Strategie gehört es jedoch, auf lokale Marken zu setzen. Nach drei Verlustjahren wird 2024 wieder ein Gewinn erwartet. Das Wertpapier befindet sich in einem Aufwärtstrend, hat gerade erst am Nikolaustag ein neues Allzeithoch gebildet und ist somit ein Kandidat ffür die Watchlist.

Rush Street Interactive Inc. (RSI) - ISIN US7801361084

Rush Street Interactive entwickelt sich seit seiner Gründung im Jahr 2012 zu einem bedeutenden Akteur in der digitalen Glücksspielbranche. Das in Chicago ansässige Unternehmen hat sich auf die Entwicklung und den Betrieb von Online-Glücksspielplattformen spezialisiert, die sowohl Casino-Spiele als auch Sportwetten umfassen. Nach drei Verlustjahren soll es für 2024 wieder einen Gewinn geben. Im Chart gefällt uns, dass sich das Wertpapier stabil oberhalb des 20er-EMA hält. Aktuelle Meldungen zu Insider-Verkäufen mahnen allerdings zu Vorsicht.

Boyd Gaming (BYD) - ISIN US1033041013

Das Unternehmen mit Sitz in Paradise, Nevada ist in der Gastro- und Glücksspielbranche tätig und wird immer noch von der Familie des Gründers Sam Boyd geführt. Es hat zuletzt im Corona-Jahr 2020 rote Zahlen geliefert, im Anschluss daran aber Jahr für Jahr neue Rekordgewinne. Auch hier sehen wir, dass sich das Wertpapier eng am 20er-EMA orientiert. Nach dem aktuellen Pullback könnte es bald wieder nach oben gehen.

Tagescharts vom 13.12.2024, Quelle: TWS

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 14.12.2024

