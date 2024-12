© Foto: Christian Charisius/dpa

Künstliche Intelligenz führt in vielen Bereichen zu einem deutlichen Effizienzsprung. Davon profitiert auch dieser Sektor.Hollywood versucht in manchen Filmen die Zukunft vorherzusehen. Eine zentrale Rolle spielen dabei häufig Roboter, die in vielen Lebensbereichen zum Einsatz kommen und in düsteren Szenarien die Menschheit dominieren. Zwar bleibt letztere Vorstellung auch heute noch eine Utopie, aber Realität geworden sind bereits Roboter, die in allen Sektoren zum Einsatz kommen und mittels künstlicher Intelligenz (KI) ihre Arbeit immer effizienter ausführen. Roboter gewinnen an Bedeutung Precedence Research geht davon aus, dass der Robotik-Markt zwischen 2024 und 2034 um 294,1 Prozent …