Solana News: Entwickler kehren ETH für SOL den Rücken

Ein neuer Bericht deutet darauf hin, dass Solana zunehmend Ethereum bei der Entwickleraktivität den Rang abläuft. Während sich diese von ETH abwenden, widmen sich viele Solana. Deutet dies schon auf das Ende von Ethereum und eine überdurchschnittliche Entwicklung von SOL hin?

Erfahren Sie dies und einige weitere spannende Informationen darüber, welche Blockchains aus Sicht der Entwickler am interessantesten sind sowie daher für diese auch viele weitere Angebote und eine steigende Nachfrage zu erwarten sind.

Entwickler ziehen sich von Ethereum zurück und widmen sich Solana

Der neue Entwicklerreport von Electric Capital wurde veröffentlicht und bietet einige spannende Einblicke in den Kryptomarkt. So konnte sich die Anzahl der Blockchain-Entwickler seit dem Start von Ethereum im Jahr 2015 jährlich um 39 % steigern, was auf eine zunehmende Etablierung der Kryptoindustrie schließen lässt.

Dabei sind allein dieses Jahr weitere 39.148 neue Entwickler hinzugekommen. Dennoch hat ihre Gesamtanzahl 2024 sogar um 7 % abgenommen, wobei sich die von Ethereum in diesem Jahr um 17 % verringert hat.

Im Gegensatz dazu ist sie bei Bitcoin mit 1.200 monatlich aktiven Entwicklern konstant geblieben, mit 42 % arbeiten die meisten von ihnen an Skalierungslösungen. Solana konnte sie hingegen im dritten Quartal um 83 % steigern.

Anzahl der Blockchain-Entwickler | Quelle: Electric Capital

Viele Entwickler arbeiten an mehreren Blockchains

Ein Drittel der Entwickler arbeitet an mehreren Blockchains gleichzeitig, was deutlich mehr als im Jahr 2015 sind, als es noch weniger als 10 % waren. Mit 74 % beschäftigen sich die meisten von ihnen mit der EVM.

Die von ihnen am häufigsten gewählten Chains sind in absteigender Reihenfolge Arbitrum, BNB Chain, Polygon, Optimism, Avalanche, Scroll, Base, Polkadot, Ethereum, Bitcoin, Sui, Starknet, Aptos, NEAR und Solana. Somit ist SOL in dieser Hinsicht weniger gefragt, wobei es nur 9 % der Entwickler mit Ethereum teilt und dies der größte Anteil unter allen Chains ist.

Solana erlebt den größten Zustrom von Entwicklern

Den größten Zulauf unter den Blockchains verzeichnet Solana, welche ihre Entwickler über das vergangene Jahr um 83 % steigern konnte. Somit scheinen diese in ihr ein besonderes Potenzial erkannt zu haben. Ebenso ist es ein Anzeichen für ein erfolgreiches Anwerben dieser.

Solana wird zum führenden Ökosystem für Entwickler | Quelle: Electric Capital

Daher ist zu erwarten, dass sich die Solana-Blockchain auch künftig positiv entwickeln wird. Denn die Entwickler sorgen für attraktive dApps und andere Angebote, welche Nutzen und Wert für die Kunden schaffen. Mit der wachsenden Anzahl von Verbrauchern kommen wiederum weitere Entwickler hinzu.

Deshalb ist zu erwarten, dass die Nachfrage nach der Solana-Blockchain auch künftig zunehmen wird. Dabei hat die Chain schon jetzt bei einigen wichtigen Parametern die Führung übernommen. Dies sind 81 % der DEX-Transaktionen und 6,2 Mio. täglich aktive Wallets. Aber auch den Anteil des TVLs konnte Solana von 3 % auf 25 % am stärksten steigern.

Jahresvergleich des Entwicklerwachstums der Blockchains | Quelle: Electric Capital

Konkurrenz von Solana schläft nicht, aber Indien wirkt sich unterstützend aus

Obwohl Solana derzeit den größten Zulauf der Entwickler verzeichnet, kommt das Ethereum-Ökosystem weiterhin auf die meiste Entwickleraktivität und den größten Entwickler-Anteil, gefolgt von Solana. Somit bleibt ETH führend, was erst einmal von Solana aufgeholt werden muss. Danach folgen Polygon, Polkadot, Base und ICP.

Anteil der Entwickler nach Blockchains | Quelle: Electric Capital

Mit einem Anteil in Höhe von 42 % werden die meisten Entwicklungen für das Ethereum-Ökosystem auf Base vorangetrieben. Dies deckt sich auch mit der Entwicklung der On-Chain-Daten, wobei es sich um die führende ETH-L2 handelt.

Anteil der neuen Blockchain-Entwickler nach Kontinent | Quelle: Electric Capital

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Betrachtung der Entwickleraktivität ist, dass Asien mittlerweile zum führenden Kontinent der Blockchain-Entwickler geworden ist. So kommen 41 % von ihnen von diesem Erdteil. Auf diesem ist zudem das Interesse an Solana deutlich größer als in anderen, wobei nur noch Afrika ein ähnliches Verhältnis erreicht.

Favorisierte Chains unter den Entwicklern nach Kontinent | Quelle: Electric Capital

Bei diesen beiden Kontinenten handelt es sich zudem um große Wachstumsmärkte. Außerdem dürfte sich die Favorisierung von Solana in Asien auch künftig positiv auf die Angebote und Nachfrage der Chain auswirken.

Ein weiterer Aspekt sollte bei der Neuverteilung des Kräftegleichgewichts ebenfalls beachtet werden. So hat die Anzahl der Entwickler aus den USA von 38 % auf 19 % abgenommen, während sie sich in Indien von 1 % auf 12 % und somit auf das zweithöchste Niveau gesteigert hat.

Prozentualer Anteil der Entwickler nach Ländern | Quelle: Electric Capital

Zudem favorisiert man in einem der wichtigsten Länder der Blockchain-Entwickler und mit einem Marktanteil von 67 % der IT-Fachkräfte Solana gegenüber Ethereum, was jedoch im Vergleich zu den USA, Großbritannien, Kanada und China eine Ausnahme darstellt. Somit kann der verstärkte Zulauf möglicherweise noch weitergehen.

Favorisierung der Blockchains unter Blockchain-Entwicklern nach Ländern | Quelle: Electric Capital

Umso bemerkenswert ist diese Entwicklung, da Indien mit einem Anteil von 17 % seit dem Jahr 2023 die meisten neuen Krypto-Entwickler erzielt und erstmalig die USA übertroffen hat, die damals nur auf 14 % kam und weiterhin einen Rückgang verzeichnen.

