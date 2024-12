Krypto News: Popcat verliert schon wieder über 7 Prozent! Folgt jetzt der Crash?

Popcat ($POPCAT) gehörte eigentlich in der letzten Rallye zu den erfolgreichsten und beliebtesten Meme-Coins, der es von einer Randerscheinung zu einem der wenigen Meme-Coins mit einer Marktkapitalisierung von über 1 Mrd. US-Dollar gebracht. Doch in den letzten Wochen ziehen Sturmwolken über dem ehemaligen Anlegerliebling auf.

Denn die Verlusttage häufen sich immer mehr und die Erholungsrallyes reichen nicht mehr aus, um die hohen Verlusttage auszugleichen. Allein in den letzten 24 Stunden hat $POPCAT über 7 Prozent verloren und der Blick auf den Chart lässt wenig Hoffnung auf eine Besserung der Situation aufkommen.

(In den letzten 24 Stunden hat $POPCAT, der ehemalige Liebling der Anleger, über 7 Prozent verloren - Quelle: coinmarketcap.com)

Wird dieser Durchbruch zum Crash führen?

Der Chart von $POPCAT zeigt in einer erschreckenden Deutlichkeit eine sogenannte Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Das ist für alle Investoren des Coins sehr gefährlich. Denn statistisch gesehen führt eine solche Umkehrformation in über 90 Prozent aller Fälle zu einem Trendwechsel. Das bedeutet bei $POPCAT also, dass ein Crash oder Durchbruch nach unten sehr wahrscheinlich werden. Voll ausgeprägt ist die SKS-Formation, wie sie abkürzend genannt wird, wenn die sogenannte Nackenlinie auf der Unterseite gebrochen ist, was bei $POPCAT bereits vorgefallen ist …

(Im Chart von $POPCAT zeigt sich eine sehr markante Umkehrformation - Quelle: Tradingview.com)

Der Chart von $POPCAT in Verbindung mit den starken Verlusttagen und dem daraus resultierenden Abwärtsmomentum der letzten Wochen zeigt, dass die Situation in dem Coin praktisch auf Alarmstufe rot steht. Anleger, die nicht investiert sind, könnten besser beraten sein, sich ein anderes Investment zu suchen, wenn sie auf hohe Gewinne aus sind. Derzeit bietet vor allem das Community getriebene Projekt Flockerz ($FLOCK) gute Chancen auf hohe Gewinne in kurzer Zeit.

Wird $FLOCK höhere Gewinne erzielen als $POPCAT?

Flockerz ist ein neuartiges Projekt auf dem Kryptomarkt mit speziellen Eigenschaften. Während der Aufstieg von Coins wie $POPCAT auch sehr stark durch seine Community getrieben wurde, hat Flockerz hinsichtlich dessen hervorragende Chancen auf hohe Gewinne. Denn bei Flockerz hat die Community nicht nur unterstützende Eigenschaften, sondern wird aktiv in das Projekt mit eingebunden, und zwar bei allen Entscheidungen, die für den weiteren Verlauf des Projekts wichtig sind.

(Flockerz ist ein neues Community getriebenes Projekt, mit interessanten Neuerungen - Quelle: flockerz.com)

Flockerz setzt in vollem Umfang auf die Community, weshalb bei jeder Entscheidung wie erwähnt abgestimmt wird. Doch das ist noch nicht alles. Denn in Flockerz erhalten Anleger für das Abgeben ihrer Stimme Token. Das funktioniert über ein sogenanntes Vote-to-Earn-System, das die Anleger für ihre Teilnahme am Projekt belohnt. Damit bringt Flockerz eine einzigartige Neuerung auf den Kryptomarkt, die laut Experten dafür sorgen könnte, dass der Kurs des Coins nach dem Handelsstart an den verschiedenen Krypto-Börsen regelrecht explodiert, wobei einige einen Anstieg um mehr als das 20-fache für möglich halten.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.