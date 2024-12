Krypto-Analyst ist sicher: "Ethereum wird den Bitcoin in den nächsten 4 Monaten outperformen!"

Eigentlich hatte Ethereum ($ETH) das ganze Jahr über das Nachsehen gegenüber seinem größeren Bruder, dem Bitcoin ($BTC). Während der Bitcoin dieses Jahr schon mehrfach neue Allzeithochs markieren konnte, ist Ethereum noch relativ weit davon entfernt, auf sein Jahreshoch aus dem März zu steigen.

Dennoch zeigen sich in den letzten Tagen einige Umstände, die darauf schließen lassen könnten, dass sich die Situation bald ändert. So scheint der ETH/BTC Vergleichschart in Tradingview, einen Boden gebildet zu haben. Doch auch darüber hinaus gibt es immer mehr Signale, die darauf hindeuten, dass Ethereum in den nächsten Wochen und Monaten das Ruder übernehmen könnte. Das glaubt auch ein bekannter Krypto-Analyst …

(Der ETH/BTC Vergleichschart scheint nach einem langen Abwärtstrend einen Boden gefunden zu haben - Quelle: Tradingview.com)

Wird Ethereum wirklich stärker als der Bitcoin performen?

Der bekannte Krypto-Analyst Poseidon teilte heute eine interessante Analyse mit seinen mehr als 140.000 Followern auf X (ehemals Twitter). Der zufolge könnte Ethereum in den nächsten Wochen und Monaten deutlich stärker performen als der Bitcoin. Eine gewagte These, auf die jedoch verschiedenste Umstände hindeuten, weshalb das Eintreffen der Prognose nicht so unwahrscheinlich ist.

Blickt man sich dieser Tage auf Coinmarketcap um, sieht man schnell, dass die Bitcoin-Dominanz in den letzten Tagen und Wochen stark zu sinken beginnt. Das ist ein klares Indiz für den Beginn der Altcoin-Saison. In dieser ist es sehr wahrscheinlich, dass Ethereum überdurchschnittlich stark steigt, da sie meistens schon durch einen explosiven Anstieg in der zweitgrößten Kryptowährung ausgelöst wird.

Auch die Ethereum-Spot-ETFs haben in den letzten Wochen hohe Zuflüsse erzielt, was bedeutet, dass diese endlich in die heiße Phase kommen, in der sie den Kurs der zweitgrößten Kryptowährung stark unterstützen. Alle Umstände deuten also derzeit nicht nur darauf hin, dass Ethereum stärker als der Bitcoin performen könnte, sondern sogar darauf, dass die Altcoin-Saison bald beginnen könnte. Damit könnte nicht nur der Ether-Kurs ansteigen, sondern auch viele andere Coins könnten explodieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.